UIF no congeló cuentas bancarias de familiares de Manuel Bartlett: Gabinete de Seguridad

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no ordenó congelar las cuentas bancarias de León Manuel Bartlett Álvarez y Julia Elena Abdalá, hijo y pareja del exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz.

A través de una escueta publicación en la red social X, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México precisó que Bartlett Álvarez y Abdalá no figuran en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) de la UIF, medida que suspende operaciones financieras para prevenir actividades con recursos de procedencia ilícita, como el lavado de dinero.

Lo anterior, en respuesta a la columna del periodista Salvador García Soto, en la que afirmó que la UIF habría ordenado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) congelar las cuentas bancarias de la familia de Manuel Bartlett Díaz, quien ha sido vinculado con el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena.

Según Salvador García Soto, como secretario de Gobernación, durante la administración de Miguel de la Madrid, Bartlett habría advertido a Rafael Caro Quintero, entonces líder del Cártel de Guadalajara, sobre “Kiki” Camarena, quien se había infiltrado en la organización criminal mientras investigaba el tráfico de marihuana.

Camarena fue secuestrado el 7 de febrero de 1985 en Guadalajara, Jalisco, y asesinado el 9 de febrero, tras haber sido torturado “durante un día y medio”, según la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Bartlett, colaborador cercano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido mencionado en documentos y testimonios judiciales, junto a otros altos funcionarios mexicanos, por haber tenido conocimiento, e incluso haber facilitado información usada contra Camarena.

