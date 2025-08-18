SSPC entrega 100 patrullas a policía de Sinaloa; gobernador Rubén Rocha agradece apoyo federal

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) entregó 100 patrullas a la policía de Sinaloa como parte del acuerdo entre los gobiernos federal y estatal para reforzar la vigilancia en la entidad, hechos que el gobernador Rubén Rocha agradeció efusivamente.

En una ceremonia en la que participaron titulares de las dependencias de seguridad del Gobierno federal, así como el gobernador de Sinaloa, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, encabezó la entrega de las unidades policiales al gobierno estatal.

Conferencia de prensa entre titulares del Gabinete federal de seguridad y el gobierno de Sinaloa. ı Foto: SSPC

Remarcó que estos esfuerzos son necesarios para fortalecer a la Secretaría de Seguridad del estado y cumplir el compromiso federal de “lograr una seguridad a largo plazo”.

“El día de hoy se da un paso más en el fortalecimiento institucional de la Secretaría de Seguridad de Sinaloa con la entrega de 100 patrullas al gobierno del estado, destinadas a reforzar la presencia en el municipio de Culiacán”, detalló el titular de la SSPC.

A propósito, García Harfuch remarcó que estos esfuerzos han permitido logros como la reducción del promedio diario de homicidios y el aumento en el número de detenciones.

“En lo que va de este mes, han sido detenidas 63 personas por delitos de alto impacto, se han asegurado 117 armas de fuego y se han desmantelado cinco laboratorios más”, detalló García Harfuch.

Asimismo, el titular de la SSPC remarcó que, gracias a estas acciones, desde octubre de 2024 —cuando inició la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum— hasta el día de hoy, se ha reducido el promedio diario de homicidios de 5.9 a 3.6.

Asimismo, remarcó, se ha detenido a mil 615 personas por violencia y delitos de alto impacto y se han asegurado tres mil armas y 64 toneladas de droga. Asimismo, destacó que han sido desmantelados 105 laboratorios.

No solo son números, es el resultado del trabajo de cientos de mujeres y hombres del Ejército, la Marina, las policías estatal y municipal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que todos los días trabajamos para las y los ciudadanos del estado de Sinaloa”, concluyó García Harfuch.

A propósito, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reconoció y agradeció el apoyo brindado por el Gabinete federal de seguridad, que ha sido reforzado por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Debo expresar mi profundo agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por instrucciones de ella nos atienden todas las fuerzas federales. Ellos sabrán hasta qué momento Sinaloa lo va a requerir”, remarcó el mandatario estatal.

