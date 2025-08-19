Hijo de ‘Lord Padel’ rompe en llanto tras quedarse en prisión

Una jueza de control ordenó la liberación inmediata de Alejandro “N”, mejor conocido en redes sociales como “Lord Pádel”, y su socio Othón “N” tras su ingreso al penal de Barrientos, en Tlalnepantla.

De acuerdo con lo dicho en la audiencia, esta resolución se debió a que contaban con un amparo contra la orden de aprehensión, lo que les permite, continuar el proceso en libertad.

Tras darse a conocer la liberación de su padre, Germán “N”, rompió en llanto pues tanto él como su madre Karla “N” no contaban con este recurso legal tramitado por Alejandro “N”, por lo que ambos continuarán en prisión.

Durante la mañana de este martes, se lleva a cabo la audiencia en la que se determinará si los acusados de la agresión en contra de Israel Morales son vinculados a proceso.

¿Por qué detuvieron a ‘Lord Padel’?

‘Lord Padel’ fue detenido luego de golpear junto a sus escoltas a un instructor, identificado como Israel Morales, en un club de pádel en Atizapán de Zaragoza, hecho que quedó grabado y se viralizó en redes sociales.

La detención se llevó a cabo en el aeropuerto de Cancún, junto a otras 3 personas, tras huir del Estado de México.

“La Fiscalía Edomex cumplimentó orden de aprehensión contra Alejandro German “N”, Othon “N”, Karla “N” y Germán “N”, investigados por su probable intervención en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa", informó la institución.

“Lo voy a matar”, fue la amenaza que repetía “Lord Pádel”, en el video que circula en redes sociales, en donde también se observa el momento en el que uno de los hombres que se encuentran en intentando separarlos pide no grabar el momento de la agresión, para que luego otro hombre intentara quitarle el celular.

Ante esto, una mujer, ahora identificada como su esposa Karla “N” le exige no meterse en la situación “Ay cállate, eh, ni te metas”.

