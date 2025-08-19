PAN exige a SEP aclarar donación a Cuba

Libros donados por México y exhibidos en Cuba en febrero del 2024.

Ernesto Sánchez Rodríguez, diputado panista, condenó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el sexenio de AMLO haya regalado “15 millones de libros a Cuba con ideologías populistas e ingresando un sentimiento de rencor hacia otras naciones del mundo como EU”.

“Mientras en la prueba Pisa salimos reprobados, las observaciones de la UNESCO nos ponen en los últimos lugares y los rezagos educativos en comunidades apartadas son alarmantes, los gobiernos de la 4T miraron hacia otro lado”, dijo el diputado federal del PAN.

Sánchez pidió a Mario Delgado, titular de la SEP, aclarar si en este momento, el Gobierno sigue siendo “solidario” con las “dictaduras amigas” de Morena.

“De ser así, le exigimos a la SEP romper estos acuerdos con dictaduras populistas y en vez de estar subsidiando de esta manera, mejor recuperar nuestras generaciones y ofrecer educación de calidad”, dijo.

Ernesto Sánchez explicó que hoy en día es posible ver un sistema educativo público debilitado y con un programa pedagógico obsoleto.

Sánchez Rodríguez anunció una auditoría a las gestiones de Delfina Gómez y Leticia Ramírez, como titulares de la SEP durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hubo desvíos de recursos, lo estamos viendo con los libros de texto gratuito que México regaló a la dictadura cubana, los supuestos gastos en infraestructura educativa que no se ven reflejados en la mejora de la calidad en las aulas”, concluyó.