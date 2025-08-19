Sheinbaum propone a Genaro Lozano como embajador de México en Italia

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el nombramiento del analista político Genaro Lozano Valencia como nuevo embajador de México en Italia, concurrente en las repúblicas de Albania, Malta y de San Marino.

El nombramiento diplomático ya cuenta con el beneplácito del gobierno de la República Italiana. Se prevé que este miércoles 20 de agosto, Genaro Lozano comparezca ante la Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales en la casona de Xicoténcatl, antigua sede del Senado de la República.

También comparecerá el diplomático Francisco de la Torre Galindo, propuesto por Claudia Sheinbaum para a Embajada de México en Indonesia, concurrente para la República Democrática de Timor-Leste.

¿Quién es Genaro Lozano?

Genaro Fausto Lozano Valencia es internacionalista y doctor en Ciencia Política por The New School for Social Research en Nueva York, con licenciatura en relaciones internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

También es académico en la Universidad Iberoamericana y durante los últimos años ha desarrollado una carrera en los medios de comunicación como analista político en televisión y articulista en prensa escrita.

