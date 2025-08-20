Embajadora de Palestina urge a México alzar la voz contra Israel

Nadya Rasheed, embajadora de Palestina en México, en conferencia magistral en la UNAM.

La embajadora de Palestina en México, Nadya Rasheed, hizo un llamado urgente al gobierno de Claudia Sheinbaum para “hacer más” y “hablar claramente y sin titubeos”, con el fin de condenar las violaciones cometidas por Israel contra los palestinos.

“México ha sido una voz de conciencia, pero como otros países, México tiene que hacer más, y no solo en Nueva York o en Ginebra, tiene que hablar con claridad aquí, sin titubeos . La moralidad no es opcional, es obligación”, afirmó durante la conferencia magistral que ofreció en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Exigen a Sheinbaum romper relaciones con Israel

Ante cientos de estudiantes, la diplomática agradeció, sin embargo, al gobierno de México por haber defendido posturas de Palestina en foros multilaterales y organismos internacionales.

Los jóvenes respaldaron a la embajadora y exigieron a Claudia Sheinbaum que rompa relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, implemente un boicot contra las empresas que apoyan el despojo de tierras, y a la UNAM que cese los vínculos académicos con universidades israelíes.

Rasheed presentó a la audiencia un video para exhibir los horrores cometidos por el ejército de Israel contra palestinos, entre ellos niños fallecidos en bombardeos y por hambruna. Cuestionó la parálisis de la ONU en torno a las violaciones al derecho internacional cometidas por el gobierno de Benjamín Netanyahu.

“Fracaso de la voluntad política”, si el mundo permite que Palestina sea borrada

Subrayó que “si el mundo permite que Palestina sea borrada, entonces el ‘nunca más’ no fue para todos, y si la ley no puede proteger a los palestinos, no protege a nadie”.

“Es un fracaso de la voluntad política. Es un fracaso del coraje. Es un fracaso de la humanidad”, reprochó, y recalcó que cualquier solución que no incluya un alto al fuego, la liberación de los presos y el fin de la ocupación y del régimen de apartheid no aportará ninguna paz, sino pavimentará el camino para una siguiente masacre.

La embajadora refirió que, si bien se han contabilizado 60 mil muertes en Gaza, un estudio de la Universidad de Harvard estima que la cifra podría alcanzar las 400 mil víctimas.

“La humillación ha sido mecanismo de todos los días por más de medio siglo”, puntualizó.

