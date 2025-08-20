Ignacio Mier llama a no ‘magnificar’ descarrilamiento del Tren Maya

El senador de Morena e integrante de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, afirmó que el reciente descarrilamiento de un convoy del Tren Maya debe revisarse técnicamente, y advirtió que no debe sobredimensionarse ni convertirse en un juicio catastrófico sobre la obra.

“Como todos los sistemas de comunicación, sobre todo de un sistema colectivo, requiere verificación permanente, estudios permanentes. Los kilómetros de recorrido son miles, entonces se presentan accidentes de esta naturaleza, pero nada que ponga en riesgo de manera integral ese sistema”, señaló en entrevista.

Mier destacó que el Tren Maya es, a su juicio, una de las aportaciones más significativas del actual gobierno, al buscar “redistribuir la riqueza y potenciar el crecimiento comercial y turístico del sureste mexicano”, por lo que urgió a tener una visión más prudente.

Cuestionado sobre las críticas respecto al tipo de balastro utilizado en las vías y las condiciones de seguridad, respondió que corresponde a las autoridades técnicas verificar y, en su caso, deslindar responsabilidades.

Vagón del Tren Maya se descarrila en Yucatán. ı Foto: Facebook, @telesuryucatan

“Se hará la revisión técnica, pero no hay que tener una visión catastrófica. Yo creo que es para todos nosotros importante el sureste, es la región más rica, pero la más pobre de México por siglos, y este es un instrumento que va a detonar el desarrollo regional. Entonces hay que apostar porque haya una revisión, checar las fianzas y derivado de eso establecer responsabilidades”, apuntó

El legislador reconoció que los contratos incluyen cláusulas y garantías que deberán hacerse efectivas si se confirman fallas en la construcción, pero insistió en mantener un análisis equilibrado: “No hay que menospreciarlo, pero tampoco magnificarlo”.

Sobre si estos incidentes afectan la imagen del proyecto hacia el exterior, Mier desestimó esa percepción. “No, porque repito, es una estación de más de mil kilómetros de recorrido, entonces hay que verlo de manera más prudente, más sensata”, subrayó.

Tren Maya ı Foto: Cortesía

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT