Límites a agencias seguirán, dice Sheinbaum a DEA; ‘seguridad es decisión de instituciones mexicanas’

Las limitantes para las agencias de investigación extranjeras en territorio mexicano continuarán, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en medio de los dichos de la oficina de la Administración de Control de Drogas (DEA), que aseguró la existencia de un acuerdo bilateral para combatir el trasiego de drogas.

Aunque sostuvo que hay colaboración con aquel país, recalcó que las decisiones en materia de seguridad de este lado de la frontera son asunto de las instituciones mexicanas.

“Este era un esquema en donde se permitía que las agencias de Estados Unidos participaran de manera directa en los operativos. Nosotros no permitimos eso. Desde el periodo del presidente López Obrador se puso un límite. Las operaciones que tienen que ver con la seguridad del país son un asunto de las fuerzas federales o estatales o municipales, pero son un asunto de México de nuestras instituciones”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo en la Mañanera del Pueblo.

Claudia Sheinbaum Pardo recordó que antes del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador se permitía la operación de entes extranjeros, como la DEA, en operativos, lo cual se limitó en la administración obradorista a partir de la detención del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quien terminó por ser exonerado ante la falta de pruebas.

“Tan fue así que regresaron al general Cienfuegos y aquí en la mañana el presidente López Obrador presentó lo que supuestamente eran las pruebas de aquella detención. Fue varias mañaneras que ustedes las pueden revisar porque están disponibles en las redes sociales de cómo fue el cuando se detuvo y después cómo se fue obteniendo la información, se fue obteniendo información hasta que finalmente se supo que no había pruebas. ¿Quién hizo esa detención? La DEA, a partir de ahí, el presidente López Obrador pone más límites a las agencias en México. Esos límites continúan en nuestro gobierno”, sostuvo Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo nuevamente cuestionó las intenciones de la DEA por asegurar que fijó un acuerdo con el gobierno mexicano al respecto.

Al suponer que se busca crear la narrativa de que la dinámica entre ambos países ha cambiado, Claudia Sheinbaum Pardo recalcó que ella como mandataria federal no arriesgará la soberanía de México.

“¿Qué interés tiene la DEA en publicar lo que publicó hace dos días? No lo sé. Probablemente querer decir que cambiaron las cosas. Entonces, lo que tiene que quedar muy claro al pueblo de México es que la Presidenta nunca va a poner en riesgo la soberanía, jamás. Y que colaboramos, nos coordinamos, pero nunca va a haber subordinación”, sostuvo Claudia Sheinbaum Pardo.

