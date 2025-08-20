Ministros electos plantean repartir rezago de asuntos de la Corte en Tribunales y Juzgados

Desde el 1 de septiembre habrá otros ministros de la SCJN.

A 11 días de su llegada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las ministras y ministros electos analizan la posibilidad de remitir diversos asuntos a Tribunales Colegiados, Regionales o Juzgados de Distrito, con el fin de acelerar la revisión de casos rezagados en el máximo tribunal.

Al sostener un cuarto encuentro, los ministros electos revisaron proyectos de “Acuerdos Generales” para conformar un marco jurídico con el fin de “impartir justicia pronta, expedita y accesible”, a los más de mil 300 asuntos que se encuentran en espera en el máximo tribunal.

“Conforme a la Constitución, la Suprema Corte puede emitir “Acuerdos Generales” para lograr una mejor distribución de los asuntos, en su caso, remitirlos a Tribunales Colegiados, Tribunales Regionales o Juzgados de Distrito para la mayor prontitud en el despacho de los mismos”, explicaron a través de un comunicado.

Debido a ello, agregaron, las y los ministros próximos a entrar en funciones, trabajan en la elaboración de instrumentos jurídicos que permita alcanzar el objetivo de “una Suprema Corte eficiente, cercana a la gente y que atienda a la población que vive en condiciones de vulnerabilidad”.

En su cuarto encuentro, también deliberaron en torno a los perfiles idóneos que puedan conformar el Órgano de Administración Judicial (OAJ), que, de acuerdo con la reforma judicial, entrará en operaciones el 1 de septiembre, con lo que desaparecerá el Consejo de la Judicatura Federal.

La enmienda judicial establece que será la SCJN la que realice tres de los cinco nombramientos de quienes conformarán la integración de la OAJ; uno más será nombrado por la presidenta Claudia Sheinbaum y otro el Senado de la República.

Otro de los acuerdos que proyectan los ministros electos, es el que “busca regular la realización de audiencias públicas en el que pueda participar la ciudadanía que conoce la realidad que se juzga, expertos en materias específicas u organizaciones, pueblo y comunidades que deseen expresar sus argumentos u opiniones”.

Asimismo, señalan, el acuerdo que plantea modernizar el manejo y turnos de los asuntos mediante un sistema automatizado y aleatorio.

En torno a los actos que sostendrán el 1 de septiembre, fecha de su toma de protesta, acordaron que la ciudadanía podrá ser testigo de dicho acontecimiento.

Las y los ministros continuarán sosteniendo reuniones en los próximos días, previo al 1 de septiembre.

