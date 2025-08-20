Presidenta Sheinbaum alista para el fin de semana visita a Ometepec

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acudirá este fin de semana a los límites entre los estados de Guerrero y Oaxaca, para dar el banderazo al Plan de Justicia del Pueblo Amuzgo.

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que se trabaja en un plan específico en distintos rubros para esta zona, como lo es la mejora del sistema de riego.

“De hecho, vamos a estar ahí el fin de semana, vamos a ir a Metepec para instalar el Plan de Justicia del Pueblo Amuzgo. Este es parte de esa zona que está entre Oaxaca, bueno el límite de Oaxaca y de Guerrero. Entonces ahí se está haciendo rehabilitación de plantas de tratamiento, en fin, varias acciones”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo.

En este contexto, Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que como parte del plan de tecnificación se busca instalar los proyectos de riego agrícola en distritos que dependen del temporal, parte de lo cual atiende el plan Lázaro Cárdenas.

