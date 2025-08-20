Quién es Genaro Lozano y por qué es IMPORTANTE su nombramiento como posible embajador de México en Italia

El pasado 19 de agosto de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la propuesta para nombrar a Genaro Lozano Valencia como nuevo embajador de México en Italia, con concurrente en Albania, Malta y San Marino. La designación ya cuenta con el beneplácito de Italia, lo que agiliza su aprobación.

De la televisión a la diplomacia

Genaro Lozano es ampliamente reconocido por su ciclo profesional en medios: fue conductor de programas como Sin Filtro y Hora 21 en Foro TV, además de participaciones en Tercer Grado durante hasta 2024. También es columnista de Reforma y ha colaborado con medios internacionales como The Washington Post y El País.

Trayectoria académica y activismo

Es licenciado en Relaciones Internacionales por el ITAM y cuenta con maestría y doctorado en Ciencia Política por The New School for Social Research en Nueva York. Desde 2007, ha impartido clases en la Universidad Iberoamericana, en las facultades de Estudios Internacionales y Ciencias Sociales y Políticas.

Además, es autor y coautor de varios libros de relevancia académica y divulgativa sobre política exterior, redes sociales, violencia de género y relaciones con Estados Unidos.

Lozano también ha sido activista por los derechos humanos y la diversidad: cofundó la Coalición Mexicana LGBTTTI+, participa en el GIRE, fue vocero del movimiento estudiantil #YoSoy132, y ha sido distinguido por Forbes como uno de los líderes de opinión más influyentes en México.

El proceso de nombramiento

Su propuesta fue presentada el martes 19 de agosto y se espera que Lozano comparezca el miércoles 20 ante la Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales en la antigua sede del Senado en Xicoténcatl a las 9:30 am. En caso de ser aprobado en comisiones, el nombramiento avanzará al pleno de la Comisión Permanente para su ratificación.

De concretarse, Lozano sustituiría al actual embajador, Carlos Eugenio García de Alba Zepeda, diplomático de carrera desde 1987 con experiencia en puestos como cónsul general en Los Ángeles, embajador en Irlanda y director ejecutivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior.

¿Qué representa su nombramiento?

La propuesta marca un cambio estratégico en la política exterior: un perfil mediático y académico, con amplia visibilidad pública y experiencia en análisis político, en lugar de un diplomático tradicional de carrera. Es un giro que plantea una nueva forma de representación internacional basada en el capital simbólico y el activismo.

