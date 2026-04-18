¿Nuevo mega bloqueo durante el Mundial? Transportistas amagan con acciones el 11 de junio ante falta de diálogo

ANTAC amaga con nuevas acciones de protesta el 11 de junio, día que se inaugura el Mundial 2026.

La Asociación Nacional Transportista (ANTAC) amagó con nuevas acciones de protesta para el jueves 11 de junio ante lo que, acusan, ha sido una falta de diálogo efectivo con el Gobierno federal, si bien no aclaró si se tratará de otro paro nacional o jornada de bloqueos.

De cumplirse, la nueva protesta de ANTAC coincidiría con el inicio de la Copa Mundial de Fútbol, cuya sede en Ciudad de México alberga el partido inaugural.

A través de un posicionamiento difundido en sus redes sociales, ANTAC acusó que, contrario a lo que ha informado el Gobierno federal, no ha habido un verdadero diálogo entre éste y los transportistas, en favor de resolver las necesidades del sector.

Espectacular del Mundial 2026 en un estadio. ı Foto: Reuters

Entre ellas, destacan la creciente inseguridad, los constantes aumentos de precio en combustible y costo de casetas, entre otros.

Por el contrario, la Asociación denunció que, en lugar de diálogo, solo ha habido “simulación”, pues, explicó, el Gobierno federal dialoga con grupos que no representan a los “intereses reales del transporte”.

“Desmentimos categóricamente las declaraciones emitidas por el subsecretario [de Gobernación] César Yáñez, quien pretende hacer creer a la opinión pública que existe una comunicación efectiva con el verdadero sector transportista del país”, se lee en el posicionamiento.

🚨ANTAC rechaza las declaraciones oficiales y denuncia que no existe un diálogo real con el gremio. Señalan exclusión en mesas de trabajo, falta de representación y una grave crisis de inseguridad en carreteras.



Advierten que la situación es crítica y que las movilizaciones son… pic.twitter.com/NZA8tYHkv5 — Azucena Uresti (@azucenau) April 18, 2026

“Quienes representamos al hombre-camión y al campo no hemos sido convocados a ninguna mesa de trabajo. Denunciamos, una vez más, que el Gobierno federal recurre a organizaciones que no representan los intereses reales del transporte”, abunda el comunicado.

Por lo anterior, ANTAC aseguró que “estamos listos para este 11 de junio”, si bien no aclaró qué acciones en protesta llevará a cabo ese día, coincide con la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol.

La ANTAC lamentó que el gremio transportista sigue viviendo “los robos en carretera, los operadores asesinados y las familias que quedan sin protección tras perder el sustento del hogar gracias a la inseguridad”.

Manifestantes realizan bloqueos, pintas y "retas" frente a Estadio Banorte, sede del Mundial. ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

Por lo anterior, aseguraron que continuarán movilizándose hasta que sus demandas sean atendidas.

El lunes 6 de abril se llevó a cabo el más reciente paro nacional de transportistas y agricultores, en donde se bloquearon carreteras federales en diversos puntos del país, si bien la Zona Metropolitana del Valle de México fue mínimamente afectada.

Por otro lado, ANTAC ya había mostrado su inconformidad con los aumentos en casetas de autopistas federales que entraron en vigor el pasado 13 de abril.

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