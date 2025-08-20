Tribunal determina que sección ‘Quién es quién en las mentiras’ de la mañanera violó derechos de críticos

Tribunal determina que sección ‘Quién es quién en las mentiras’ violó derechos de críticos.

El Tribunal del Poder Judicial de la Federación (PJF) determinó que la sección ‘Quién es Quién en las Mentiras’, que formaban parte de las conferencias mañaneras del sexenio anterior, violó los derechos de los críticos del gobierno.

Además, indicó que el ejercicio no podía considerarse un simple ejercicio periodístico o expresiones personales de funcionarios públicos, por ser parte de actos de comunicación oficial.

“El Tribunal sostuvo que la sección ‘Quién es Quién en las Mentiras’ no podía considerarse un simple ejercicio periodístico o expresiones personales de funcionarios públicos, sino que eran actos de comunicación oficial”, señaló el Tribunal sobre el asunto.

Asimismo, indicó que analistas políticos fueron mencionados en distintas ocasiones “de forma denostativa y sin sustento”. Tal es el caso de Max Kaiser, quien resultó protegido en la sentencia del Tribunal.

Ahora, “las autoridades deben abstenerse de utilizar plataformas oficiales para desacreditar, exponer o deslegitimar a quienes ejercen su derecho a disentir”, según ordenó el Tribunal de PJF.

Por último, la organización Consejo Nacional de Litigio Estratégico, que promovió el juicio por la sección ‘Quién es Quién en las mentiras’, dijo que con la determinación se reafirma que “la libertad de expresión no puede ser restringida mediante discursos oficiales".

JVR