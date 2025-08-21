Alistan apoyos por cierre de EU al ganado

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acordó, anoche, con gobernadores de estados exportadores y organizaciones ganaderas, un programa para apoyar a productores ante el cierre de la frontera al paso del ganado, decretado desde mayo pasado por Estados Unidos (EU) a causa de la plaga del gusano barrenador.

En la reunión, realizada en Palacio Nacional, participaron los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo; de Coahuila, Manolo Jiménez; y de Durango, Esteban Villegas, al igual que integrantes de asociaciones ganaderas de esas entidades.

“Me reuní en Palacio Nacional con los gobernadores de Sonora, @AlfonsoDurazo; Coahuila, @manolojim; y Durango, @EVillegasV; así como asociaciones de ganaderos de estas entidades; acordamos un programa especial de apoyo con el propósito de afrontar el cierre de la frontera para exportación ganadera. Fortalecemos el Plan México”, escribió la mandataria en su cuenta de la red X.

A su vez, Esteban Villegas posteó: “Agradezco a la Presidenta @Claudiashein por abrirnos el espacio y escuchar a los productores de #Durango. Con este programa de apoyo, damos certeza al sector y seguimos trabajando por México”.

Alfonso Durazo dijo que con el respaldo de la mandataria, “trabajamos en coordinación para generar alternativas en beneficio de nuestro gremio ganadero, reconocido por su sanidad e inocuidad”.