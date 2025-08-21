Injerencismo es sancionado con pena máxima, recuerda Sheinbaum a opositores y medios extranjeros

A razón de los acercamientos y entrevistas hechas por medios internacionales a personajes políticos opositores en México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó la reforma aprobada recientemente para fijar la pena más severa a todo aquel nacional o extranjero que se vea involucrado en actos injerencistas.

Durante su conferencia matutina, fue consultada respecto a su opinión acerca de las entrevistas que medios estadounidenses han hecho a políticos mexicanos, como la senadora Lilly Téllez, y en las que se ha mencionado que fuerzas norteamericanas intervengan en México, sobre lo cual expuso nuevamente el contenido de la reforma hecha al artículo 40 constitucional en el cual se lee lo siguiente:

“A cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación al territorio nacional de manera ilícita de armas y a cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley vinculadas con los párrafos segundo y tercero del artículo 40 de esta Constitución, que son los que acabamos de leer, se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión prevención oficiosa”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo recordó que este cambio a la Carta Magna se realizó frente a decisiones que Estados Unidos tomó en el marco de sus facultades internas, pero que podrían impactar en México, como haber declarado a miembros criminales mexicanos como terroristas.

“Obviamente ellos pueden en el marco de sus leyes hacer estos decretos. Pero nosotros modificamos la Constitución para que eso no se preste a ningún injerencismo ni intervencionismo en nuestro país. Que México es un país libre, independiente y soberano. Como lo he dicho, colaboramos, nos coordinamos, pero no nos subordinamos. Y nosotros por nuestra Constitución no permitimos ni injerencismo ni intervencionismo. Entonces, que no se prestara esta idea de grupos terroristas para que hubiera un intervencionismo en nuestro país”, enfatizó Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo comentó que en el tema de la defensa de la soberanía, todos los mexicanos deberían estar juntos.

Al reiterar el tema, en cuanto a los acercamientos del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, con aquel país, Claudia Sheinbaum Pardo dijo que todos son libres y que en todo caso, será la población quien lo evaluará.

Claudia Sheinbaum Pardoreiteró que la relación con Estados Unidos es buena y en ese marco es que se mantiene la colaboración.

Respecto a las críticas al nombramiento del conductor Genaro Lozano como embajador en Italia, Claudia Sheinbaum Pardo argumentó que se trata de una persona con experiencia en relaciones internacionales y además defiende los derechos de la comunidad de la diversidad sexual, pero además fue alguien que la apoyó.

“Es un experto en relaciones internacionales. Él, aparte de defender los derechos de todas las personas de LGBT, ha sido un activista en ese sentido. Él nos apoyó al final en mucho, de muchas maneras”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR