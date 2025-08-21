Vidulfo Rosales renuncia como abogado de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Vidulfo Rosales, deja de ser el abogado de los padres de los 43 normalistas.

Vidulfo Rosales renunció como abogado de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa para sumarse como colaborador de Hugo Aguilar, próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Vidulfo Rosales informó de su renuncia en un comunicado al que tituló En otras trincheras de lucha, y que está firmado en la ciudad de Tlapa.

En él, Vidulfo Rosales señaló: “A las organizaciones de Derechos Humanos, a las organizaciones sociales, activistas sociales y a todas las personas que luchan por un mundo más justo”.

“Con profundo pesar les informo que dejo de colaborar en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan”.

Continuó con un agradecimiento hacia el antropólogo Abel Barrera Hernández, “por permitirle defender a los que menos tienen y por caminar al lado de nuestros pueblos a lo largo de veinticuatro años”.

