Alertan por robo de 10 mil aretes de identificación de ganado.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural alertó a las áreas correspondientes para detectar al menos 10 mil aretes de identificación de ganado, mismos que fueron robados a la empresa de paquetería que fue contratada para su distribución.

En un oficio, la dependencia detalló que los dispositivos fueron sustraídos de la paquetería el pasado 20 de junio de 2025.

“Hago referencia al robo de 10,000 dispositivos de identificación oficial del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA), los cuales fueron sustraídos el día 20 de junio del presente, de la mensajería contratada por el Órgano Auxiliar para la distribución de dichos identificadores", se indicó.

Los aretes del Sistema Nacional de Identificación Individual del Ganado corresponden al rango de las siguientes series:

0723818254 a la 0723828253

“Amablemente solicito su valioso apoyo, a fin de hacer del conocimiento al personal oficial a su digno cargo, para que, en caso de detectar los dispositivos de identificación oficial colocados en animales durante las revisiones de las movilizaciones nacionales e internacionales, se elaboren las actas circunstanciadas correspondientes”, señaló la Secretaría de Agricultura.

Asimismo, pidió que se mantenga la coordinación con la Dirección General Jurídica del SENASICA para realizar las acciones que conforme a derecho proceda tras el robo de los 10 mil aretes de identificación de ganado.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) comenzó a utilizar los dispositivos el pasado 28 de marzo, como parte de las acciones realizadas contra el mercado negro y fortalecer la trazabilidad y sanidad de los animales.

Temen que aretes de identificación robados lleguen al mercado negro

De acuerdo con el Senasica, los aretes de identificación de ganado tienen un costo de 5 millones de pesos. Por lo anterior, ganaderos de la zona Costa y Soconusco de Chiapas temen que estos dispositivos puedan ser comercializados en el mercado negro.

“Siempre hemos tenido problemas del ganado que ingresa de Centroamérica; es alarmante que se hayan robado diez mil aretes, lo que se hizo fue generar aretes y la numeración”, indicó Gerardo Gleason, productor de la Costa.

Por último, hizo un llamado a los ganaderos a que se mantengan atentos a cualquier sospecha sobre la comercialización de los aretes de ganado sustraídos.

