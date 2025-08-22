Avanza proceso de elección de titular de la CNB: Segob; 26 aspirantes cumplen con requisitos

La secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer que los perfiles de 26 personas de las 76 que fueron postuladas para la titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), cumplieron con los requisitos de ley, con lo que pasarán a la siguiente etapa del proceso.

“Hoy vivimos un proceso para encontrar el mejor perfil propuesto por las propias organizaciones y especialistas que cuente con el respaldo de quienes están involucrados en el tema de búsqueda”, resaltó.

En conferencia de prensa informamos los resultados de la consulta pública para designar a la persona titular de @Busqueda_MX. Junto con familiares de las víctimas fortalecemos las acciones para llegar a la verdad y hacer justicia. 🇲🇽 @Claudiashein @arturomedinap @elfroyenciso… pic.twitter.com/Lpq0goOFbz — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) August 22, 2025

En la segunda etapa serán sujetos a entrevistas públicas para conocer su experiencia y planes de trabajo al frente de la CNB.

Rosa Icela Rodríguez detalló el calendario del resto del proceso: del 28 al 30 de agosto se recibirán comentarios de colectivos y organizaciones en el mismo micrositio de la consulta pública.

Del 31 de agosto al 9 de septiembre se llevarán a cabo las entrevistas y evaluaciones de idoneidad.

Posteriormente se emitirá un dictamen con los perfiles más idóneos, que serán presentados el próximo 10 de septiembre a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien finalmente designará a la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.

Rosa Icela Rodríguez recordó que, paralelamente, en los próximos días, el Senado de la República emitiría el dictamen sobre las personas que deberán integrar el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda.

“Las comisiones dictaminadoras remitirán a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) el listado de las y los candidatos que, cumpliendo con los requisitos, acrediten condiciones de elegibilidad”, dijo.

Después, la Jucopo enviará a la mesa directiva el acuerdo con la propuesta de designación; y será el Pleno el que discuta y, en su caso, apruebe a las y los integrantes del mencionado Consejo.

Dicho órgano estará integrado por cinco familiares de personas desaparecidas; cuatro especialistas en la protección y defensa de los derechos humanos, de los que uno deberá contar con especialidad forense.

También estarán cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos humanos.

“Desde la Secretaría de Gobernación caminamos de la mano de familiares de víctimas, paso a paso y en unidad para ser un refugio en su lucha”, afirmó la funcionaria federal.

