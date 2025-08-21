Titular de Segob publica en redes

Con acto solemne, Rosa Icela Rodríguez conmemora aniversarios luctuosos de Leona Vicario y Carmen Serdán

Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, conmemoró este jueves los aniversarios luctuosos de Leona Vicario y Carmen Serdán

Acto en la Segob.
Acto en la Segob. Foto: @rosaicela_.
Por:
La Razón Online

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, conmemoró este jueves los aniversarios luctuosos de Leona Vicario y Carmen Serdán.

“Hoy honramos en la Secretaría de Gobernación, con la Bandera Nacional a media asta, a dos grandes mujeres: Leona Vicario y Carmen Serdán, en sus 183 y 77 aniversarios luctuosos”, escribió la encargada de la política interior del país.

Rosa Icela Rodríguez destacó que “su legado de libertad y justicia siguen inspirando la transformación de #México”.

