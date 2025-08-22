Buscan reforzar mercado interno para el ganado

Ante el cierre que Estados Unidos mantiene en su frontera para las importaciones de ganado mexicano a causa de la plaga de gusano barrenador que llegó desde noviembre del año pasado, el Gobierno federal alista un plan de apoyo a productores para la producción nacional.

Al ahondar en la reunión que sostuvo el miércoles con productores y con gobernadores de los estados fronterizos, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que se trazan acciones apegadas al Plan México, cuyo objetivo principal es el de fortalecer el mercado interno.

Las primeras acciones a echar a andar serán en los estados de Sonora, Coahuila y Durango, entidades productoras para la exportación; posteriormente, se implementará una segunda etapa donde se incorporarán Chihuahua y Tamaulipas.

El Dato: México y EU avanzan en la implementación del Plan de Acción Aphis–SENASICA, que contempla monitoreo, vigilancia, control del movimiento de ganado y coordinación en frontera.

“Entonces, es un programa muy completo para apoyar la producción nacional de carne, y ya lo vamos a presentar en cuanto esté listo”, dijo.

Sobre el cierre de la frontera al ganado mexicano, recordó que ahora ya se cuenta con un convenio que especifica bajo qué condiciones se cierra o se abre y, en ese marco, aseguró que se mantienen las acciones para controlar la plaga que es la que ha detonado esta pausa comercial.

“Tiene que ver con… Más ahora que está cerrada la frontera todavía, aunque ya hay bastantes… ya hay un acuerdo de qué es lo que se tiene que cumplir, porque antes parecía muy subjetivo que cierren la frontera y ¿bajo qué indicadores se abre o no? Entonces, ahora ya hay un acuerdo técnico de bajo qué indicadores debe abrirse o no. Por supuesto, todos estamos por controlar esta plaga que es muy dañina”, dijo.

Con independencia de que Estados Unidos vuelva a abrir las puertas, subrayó que se mantendrán los trabajos encaminados a la producción de carne. Afirmó que esto incluirá los trabajos de engorda del ganado, la industrialización y su comercialización.

También ratificó que las acciones no sólo están encaminadas a mover la carne dentro del territorio mexicano, sino también hacia afuera y, en ese sentido, se buscará que sean los pequeños productores quienes resulten más beneficiados.

El pasado 9 de julio, EU cerró por tercera ocasión la frontera al ganado vivo cuyo tránsito ya había comenzado tres días antes, después de que se notificara un nuevo caso de gusano barrenador en un animal en el estado de Veracruz, hecho que despertó las alarmas, ya que se trató del primer caso fuera del sureste de México, donde hasta entonces se encontraba contenida la plaga.

Desde mediados del mes pasado, tanto la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) como el Departamento de Agricultura estadounidense comenzaron a delinear los términos bajo los que se decidiría la reapertura.

De acuerdo con lo reportado ante el Sistema Mundial de Información Zoosanitaria (Wahis, por sus siglas en inglés), había mil 325 casos registrados, no sólo en ganado bovino, sino también en aves, gatos, perros, caprinos, entre otros.