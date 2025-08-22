Exonera INE a Pío por sobres y perdona multa a Morena

Pío lópez obrador, tras una audiencia en 2024, por una demanda que presentó contra un periodista.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó de manera unánime la exoneración de Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, al no hallar suficientes elementos de prueba de que los recursos económicos que recibió en sobres amarillos en el año 2015, y que fueron difundidos a través de videos, habrían sido para la campaña electoral de Morena en Chiapas.

Tras cinco años de investigación tras la difusión, en 2020, de los videos en los que se observa al hermano del fundador de Morena recibir recursos de manos de David León, quien entonces era titular de Protección Civil de Chiapas, el INE determinó declarar infundado el procedimiento sancionador, al advertir que no fue posible acreditar los hechos con pruebas suficientes.

El Dato: Aunque los videos se difundieron en 2020, los hechos habrían ocurrido en 2015 y, se dijo, el dinero se utilizó para reforzar a Morena de cara a la elección de 2018.

La consejera Carla Humphrey explicó que la Unidad de Fiscalización realizó solicitudes de información a diversas instituciones, pero en ninguna se acreditaron irregularidades financieras para la conducta denunciada.

“No hay rastro bancario, no hay registro contable, no hay comprobación fiscal que permita transformar ese indicio en certeza sobre el origen, monto, destino y carácter partidista del efectivo observado. Por lo tanto, la conducta no se acredita y esto, otra vez, nos llama a la urgencia de fortalecer nuestras herramientas en materia de fiscalización y la obligación legal de todas las autoridades de aportar información cuando esta autoridad lo solicite en materia de fiscalización”, dijo.

La consejera Dania Ravel lamentó que “todas las puertas” se cerraron en ese caso, pues la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fisel) exculpó a López Obrador, al restar validez a los videos donde se ve la entrega de dinero.

“A través de peritajes, lo que hacen es desvirtuar la autenticidad de estos videos desde la perspectiva de que pudieron haber sido alterados, mencionando que presentan cortes, que hay partes del audio que son inentendibles, que no se puede garantizar que no haya sido manipulado”, explicó Ravel Cuevas.

Asimismo, dijo que tras realizar diligencias a través de la Unidad Técnica de Fiscalización con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), respondió que no tiene investigaciones relativas a las operaciones respecto a los hechos denunciados, así como con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Auditoría Superior del Estado de Chiapas, donde se negó la existencia de los hechos.

En el mismo sentido, el consejero Jaime Rivera señaló que el INE no cuenta con elementos para resolver en un sentido diferente a la determinación de las autoridades especializadas.

“Sabemos que la Fisel cuenta con más facultades y medios de investigación que el INE; sin embargo, en octubre de 2022, la Fiscalía determinó no ejercer acción penal, debido a que los videos exhibidos fueron alterados en el proceso de postproducción. No es que su contenido esencial haya sido borrado, sino que los videos ya no estaban inmaculados, y por lo tanto, según la Fisel, perdían su valor probatorio”, dijo el consejero.

Agregó que el INE llevó a cabo diversas diligencias para obtener mayores elementos, pero resultaron infructuosas.

“Dadas las conclusiones de la fiscalía y las limitaciones de investigación por parte del INE, la Unidad Técnica de Fiscalización no pudo llegar a conclusiones diferentes. Los hechos conocidos no son considerados pruebas jurídicas”, dijo.

En su momento, el entonces presidente López Obrador reconoció que se trató de aportaciones que se usaban para gasolina, sonido y organización de eventos políticos.





…Y perdona a Morena multa por $55 millones

› Por Tania Gómez

Por mayoría de seis votos contra cinco, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) le perdonó a Morena una multa por 55 millones 299 mil pesos por realizar pagos millonarios para compra y remodelación de inmuebles durante la presidencia de Yeidckol Polevnsky al frente del partido, en 2019, y declaró infundadas las irregularidades, con lo que se rechazó el proyecto que proponía multar al instituto político.

En 2020, al llegar Alfonso Ramírez Cuéllar a la dirigencia nacional de Morena, denunció a Polevnsky por la compra y mantenimiento a inmuebles por 395 millones de pesos a dos empresas que fueron señaladas de incumplimiento y trabajos “fantasma”. Ante ello, el PRD pidió al INE investigar el presunto desvío de recursos públicos y, tras cinco años de investigación, la Unidad Técnica de Fiscalización confirmó la existencia de irregularidades.

El Tip: la consejera Dania Ravel dio el voto para no aplicar la multa; dijo que Morena demostró su voluntad de buscar recuperar el dinero.

La consejera Carla Humphrey señaló que estaba acreditado que Morena violó el reglamento de fiscalización ante su omisión en recuperar cuentas por cobrar, debido a que no se realizaron los trabajos de remodelación por los que pagó.

Sin embargo, debido a que el partido llegó a un acuerdo resarcitorio con las firmas involucradas, únicamente planteaba multarlo por un adeudo de 110 millones de pesos de diferencia entre los contratos celebrados, lo que recuperará a través de un convenio judicial, y los trabajos que se demostró que incumplieron, por lo que debía ser multado.

El representante de Morena ante el INE, Guillermo Santiago, argumentó que el partido no cayó en ninguna omisión, pues ha buscado recuperar los recursos.