Marina asegura casi una tonelada de cocaína frente a costas de Guerrero

En un operativo marítimo realizado al suroeste de Acapulco, Guerrero, la Secretaría de Marina (Marina), a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, aseguró más de 900 kilos de cocaína que eran transportados en 30 bultos tipo costalilla envueltos en plástico negro.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Publica y Ciudadana (SSPC), en redes sociales detalló: “Resultado de las acciones de vigilancia marítima que realiza personal de Marina, en las costas de Guerrero se aseguraron 900 kilos de cocaína. Con este decomiso suman más de 46 toneladas de cocaína aseguradas en alta mar en la presente administración”.

La operación no se llevó a cabo en solitario: participaron también elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR) y SSPC.

Según el reporte, se contó con el apoyo de un buque y de una aeronave que permitió el avistamiento de los bultos flotando en mar abierto. Tras su recuperación, fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal para la apertura de la carpeta de investigación y las indagatorias correspondientes.

El cargamento asegurado equivale, de acuerdo con los cálculos de la Marina, a alrededor de mil 800 millones de dosis que no llegarán a las calles. Además, se estima que este golpe representa una afectación económica superior a 210 mil millones de pesos para las organizaciones criminales que controlan las rutas marítimas de droga en el Pacífico mexicano.

Este decomiso se enmarca en la estrategia de seguridad implementada por la actual administración federal, en la que la vigilancia de costas se ha convertido en un componente prioritario frente a la creciente utilización del mar para el trasiego de cocaína.

Tan solo en lo que va del sexenio, la Marina ha asegurado más de 46 toneladas de este estupefaciente en operaciones marítimas, lo que evidencia la magnitud del flujo de droga que atraviesa las aguas mexicanas con destino principalmente a Estados Unidos.

Las autoridades federales destacaron que este tipo de operativos son resultado de una vigilancia coordinada que combina recursos marítimos, aéreos y terrestres, con el propósito de garantizar el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas y frenar el tráfico de drogas hacia territorio nacional y extranjero.

