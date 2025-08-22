No hay reforma fiscal a la vista, asegura Ricardo Monreal

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, reconoció que el proyecto de presupuesto que enviará el Ejecutivo enfrentará serias limitaciones debido al crecimiento de las demandas sociales y al impacto de la inflación, sin que hasta ahora se contemple una reforma fiscal de fondo.

“El gasto público tiene cada vez más presiones porque surgen nuevas exigencias, nuevas demandas, y prácticamente es el mismo presupuesto con el ajuste inflacionario”, señaló. Agregó que, al menos hasta ahora, no existe en el horizonte una propuesta para una reforma fiscal, tema que —dijo— no ha sido planteado ni por la presidenta Claudia Sheinbaum ni en el Congreso.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. ı Foto: Cuartoscuro

Monreal precisó que será hasta que el Ejecutivo federal presente el paquete económico, conformado por el proyecto de Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y la miscelánea fiscal, cuando los legisladores puedan discutir y, en su caso, realizar modificaciones. Recordó que estas facultades corresponden de manera exclusiva al Ejecutivo y, posteriormente, a la Cámara de Diputados como cámara de origen.

Sobre la posibilidad de aplicar impuestos adicionales a productos como las bebidas energizantes —que podrían estar sujetas a nuevas regulaciones—, Monreal dijo que es “prematuro adelantar criterios”, aunque reafirmó su compromiso de impulsar la prohibición de su venta a menores de edad en el marco de la próxima discusión de la Ley General de Salud.

Imagen ilustrativa de bebidas energizantes. ı Foto: Libre

El proyecto de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos son facultades exclusivas de la presidenta de la República; ningún legislador puede presentar su propia iniciativa en ese sentido. Nosotros tendremos que esperar el paquete y entonces sí, enriquecerlo, como lo hicimos el año pasado Ricardo Monreal, coordinador de Morena en Diputados



El líder parlamentario subrayó que, en todo caso, ambas cámaras podrán intervenir en la Ley de Ingresos y en las reformas fiscales secundarias, pero insistió en que será la Cámara de Diputados la que defina el rumbo del presupuesto que marcará el segundo año de la administración de Claudia Sheinbaum.

