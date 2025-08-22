Sheinbaum afirma que no hay colaboración sin precedentes con la DEA

Agentes de la DEA en operaciones en semanas pasadas.

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Gobierno de México no tiene colaboración con la DEA e insistió: “No hay colaboración sin precedentes con la DEA”.

Durante una entrevista con Fox News, Terry Cole, director de la DEA, elogió lo que calificó como una “disposición sin precedentes” del Gobierno mexicano para colaborar en el combate al narcotráfico, una declaración que contrasta con la postura oficial del Gobierno de México.

Al respecto, Claudia Sheinbaum dijo que, aunque la dependencia norteamericana publique comunicados (como en hechos recientes) “el Gobierno mexicano será quien determine si existe o no dicha colaboración”.

Claudia Sheinbaum señaló que “Estados Unidos, es libre de publicar sus propios comunicados e información”, sin embargo, dijo que “El pueblo de México siempre va a tener la verdad, y deben tener la garantía de que siempre estarán informados”.

El combate de Estados Unidos en contra de los cárteles mexicanos, catalogados organizaciones terroristas por el gobierno de Donald Trump, podría desatar bombardeos en nuestro país, según lo dejó ver Terry Cole, director de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), quien dio detalles sobre esta posibilidad y reconoció el trabajo que México hace con Estados Unidos, lo que negó la Presidenta Claudia Sheinbaum sin abundar en detalles.

