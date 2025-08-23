Amplían plazo a GGL para apelar su sentencia

Un tribunal federal de Estados Unidos dio una ampliación de 90 días a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública federal de México, para que pueda presentar su escrito y alegatos iniciales de apelación en contra del juicio y sentencia de 38 años de prisión que se le impuso desde octubre de 2024 por cargos de apoyo al narcotráfico.

Asimismo, la Corte ordenó al Buró Federal de Prisiones que acabe la incomunicación en la que, según los abogados, se enfrenta el exfuncionario mexicano desde principios del año.

En una resolución fechada el 19 de agosto y publicada en los registros judiciales, la jueza del Segundo Circuito de Apelaciones, Alison Nathan, estableció como nueva fecha límite para la apelación el 18 de diciembre de 2025.

38 años de cárcel, es la sentencia para el exsecretario

“El apelante solicita una prórroga de 90 días, hasta el 18 de diciembre de 2025, para presentar el escrito inicial y una orden que instruya a la Oficina de Prisiones a otorgar a la defensa acceso regular al apelante mediante llamadas legales programadas regularmente y visitas presenciales. Por la presente se ordena que la moción queda concedida”, se lee en el oficio judicial.

Ésta es la tercera ocasión en que la Corte de Apelaciones otorga una ampliación del plazo a García Luna. Sin embargo, por primera vez ordenó al Buró Federal de Prisiones que garantice comunicación regular entre el exfuncionario y sus abogados, Cesar de Castro y Valerie Gotlib.De acuerdo con dos escritos presentados por la defensa el 1 y el 18 de agosto, en un lapso de ocho meses sólo lograron hablar una vez con su cliente.