Búsqueda transparente

En un hecho de transparencia sin precedente, la Secretaría de Gobernación dio a conocer los nombres de las 26 personas que pasaron a la segunda etapa en la definición del nuevo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Esto, nos dicen, ayudará a que tanto colectivos como ciudadanos en lo particular expresen sus puntos de vista sobre los prospectos. En la segunda etapa, los seleccionados serán entrevistados de manera pública para que se conozcan sus programas de trabajo. El hecho de que la titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez, encabezara la presentación de la lista de las y los 26, nos dicen, habla de la importancia que el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum le da a este relevo, que será fundamental dentro de la nueva estrategia de búsqueda de personas. Aún habrá un nuevo filtro y después de esto, la mandataria federal tomará la decisión definitiva, en lo que será la culminación de un proceso inédito por su transparencia. Pendientes.