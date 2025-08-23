Cutzamala recupera niveles: suben 150 millones de metros cúbicos en tres meses

Presa de Valle de Bravo, una de las tres principales presas del Sistema Cutzamala.

El Sistema Cutzamala comienza a mostrar signos de recuperación. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), entre el 26 de mayo y el 18 de agosto, las presas El Bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria lograron almacenar 151.72 millones de metros cúbicos adicionales, volumen que equivale a llenar más de 83 veces el Estadio Azteca.

Con este repunte, el nivel promedio de almacenamiento se ubicó en 67.5 por ciento, cifra que representa un avance de casi 28 puntos porcentuales frente a lo registrado en la misma fecha de 2014.

¿Cuál es el almacenamiento de las presas del Cutzamala?

En el desglose por presa, El Bosque se encuentra en 56.8 por ciento de su capacidad; Valle de Bravo en 77.5, y Villa Victoria en 58.2. El contraste con el año pasado es notable, cuando se ubicaban en 51.9, 32.6 y 29.4 por ciento, respectivamente.

El aumento ocurre mientras el sistema sigue abasteciendo de agua a la Ciudad de México y al Estado de México, lo que, según Conagua, garantiza que el suministro no se ha interrumpido a pesar de los bajos niveles que se arrastraban desde 2023.

Conagua pide tomar medidas para cuidar el agua

No obstante, la dependencia pidió a la población mantener un consumo responsable. Cerrar llaves que gotean, reparar fugas y optimizar el uso cotidiano del recurso son medidas necesarias, advirtió, para que el avance en el almacenamiento no se vea comprometido.

Conagua reiteró que estos esfuerzos forman parte de los compromisos del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, que busca garantizar el acceso al líquido en cantidad y calidad, además de preparar medidas de adaptación frente a los efectos del cambio climático.

