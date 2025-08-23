Senador Waldo Fernández solicita a Profeco investigar cobros excesivos en hospitales privados

El senador Waldo Fernández anunció una iniciativa para que la Profeco revise posibles abusos en hospitales privados.

El senador por Nuevo León, Waldo Fernández González, anunció que presentará un punto de acuerdo en la Comisión Permanente para exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a revisar posibles abusos en hospitales privados, luego del caso que se volvió viral en redes sociales de una paciente a la que pretendían cobrar 6 mil 400 pesos por un medicamento de bajo costo en el mercado.

Fernández recordó que el caso se difundió en un video donde la paciente denunció que no podía salir del hospital hasta liquidar el cobro, lo que evidenció la falta de transparencia en los precios.

No la dejaban salir de su hospitalización, pero sobre todo porque habló de un producto que en la calle tiene un valor ínfimo que se lo estaban vendiendo en 6 mil 400 pesos Waldo Fernández, senador



Waldo Fernández busca que la Profeco intervenga en el caso de la mujer a la que un hospital le cobró de más por un medicamento. ı Foto: ilustrativa: Pexels

El legislador explicó que este tema se suma a su iniciativa “Seguros Justos”, con la que busca frenar los incrementos desmesurados en las pólizas de adultos mayores. Detalló que mientras la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros sí participó en un parlamento abierto convocado por el Senado, la Asociación de Hospitales Privados se negó a acudir.

Tal vez una de las razones sea ésta: que simple y sencillamente hacen estos abusos en los hospitales privados, aumentando los precios de los productos de manera inusitada Waldo Fernández, senador



El senador subrayó que su solicitud se apoya en la Ley Federal de Protección al Consumidor, en cuyo artículo 7 Bis se establece que los usuarios deben conocer con claridad los precios de los servicios que contratan.

Pide Waldo Fernández a Profeco revisar abusos en Hospitales Privados. Ya basta de abusos disfrazados de atención médica. pic.twitter.com/giRw2NXdqO — Waldo Fernández (@FdzWaldo) August 22, 2025

Fernández adelantó que será este miércoles cuando presente la propuesta en la Comisión Permanente, para que sea discutida y, en su caso, avalada como exhorto a Profeco.

am