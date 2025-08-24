INE prepara extinción del Partido Humanista tras nueve años de juicios

Partido Humanista y Marco Rascón, su candidato a la Jefatura de Gobierno en 2018.

Luego de que los últimos demandantes no acreditaron sus derechos en nueve juicios laborales, el Instituto Nacional Electoral (INE) elabora el dictamen para declarar liquidado en su totalidad al Partido Humanista, tras nueve años de haber perdido su registro.

Con ello, el órgano electoral dará por finiquitado uno de los procesos más largos en la historia de un partido político, después de que el interventor determinó cerrar el procedimiento al considerar que los trabajadores que entablaron juicio en contra del partido no acreditaron sus derechos en los plazos previstos .

El informe del área del interventor será sometido a la revisión de la Comisión de Fiscalización del INE y luego votado en la sesión del Consejo General del instituto.

Encuentro Social, Encuentro Solidario y Redes Sociales Progresistas, pendientes de extinción

Otros partidos que aún están pendientes de la extinción total, debido a las demandas presentadas por los empleados, son Encuentro Social, que desapareció en 2018; sin embargo, acumula seis años en liquidación y mantiene igual número de juicios abiertos, cuatro laborales y dos mercantiles.

También Encuentro Solidario y Redes Sociales Progresistas, que perdieron su registro en 2021, también arrastran pendientes. El primero enfrenta 19 demandas laborales y un amparo; mientras que el segundo cerró bodegas y vendió sus bienes, pero aún mantiene cuatro procedimientos civiles.

Mientras, Fuerza por México entregó 33 balances de bienes al INE y reportó la venta de todo su activo fijo, pero sigue enfrentando siete juicios, entre ellos tres en materia penal.

