SRE advierte a migrantes que cruzar la frontera a EU sin documentos es un riesgo mortal

La SRE advirtió a migrantes sobre los riesgos mortales de cruzar la frontera sin documentos.

En paralelo a la campaña que desde hace algunas semanas implementó el gobierno de Estados Unidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) exhortó a los migrantes a no exponer su vida al intentar cruzar la frontera hacia el país del norte en busca del “sueño americano”.

La Cancillería, mediante una infografía difundida en sus redes sociales, destacó los graves riesgos que enfrentan quienes tratan de llegar a territorio estadounidense sin documentos.

Militares estadounidenses en la frontera de Arizona con México. ı Foto: The Associated Press

“¡No expongas tu vida! Cruzar la frontera de manera indocumentada es peligroso”, advirtió la dependencia, al subrayar que esta campaña preventiva tiene como propósito reducir el flujo migratorio, además de advertir sobre las altas temperaturas del desierto que pueden ocasionar consecuencias fatales.

Detalló que el clima extremo en la zona fronteriza aumenta el riesgo de muerte: durante el día, el calor puede provocar severa deshidratación, mientras que, por la noche, las bajas temperaturas representan riesgo de hipotermia.

Frontera entre Estados Unidos y México. ı Foto: Reuters

En la infografía se lee que ambas condiciones han costado la vida de muchas personas que intentaron cruzar caminando, por lo que calificó la travesía como “un riesgo mortal”.

La SRE recordó que cuenta con el Centro de Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM), el cual atiende emergencias a través del número 5206237874, disponible para brindar apoyo y orientación a connacionales.

La dependencia busca evitar que las personas migrantes se expongan a trayectos extremos y peligrosos, como los cruces irregulares por el desierto. Esta advertencia forma parte de una campaña preventiva en coordinación con Estados Unidos.

El gobierno estadounidense, bajo la administración de Donald Trump, por su parte ha difundido su propia campaña disuasiva para desalentar a migrantes de ingresar o permanecer en su territorio, apelando al riesgo de redadas y operativos de control.

De manera constante, la embajada de Estados Unidos publica en sus redes sociales que el talento mexicano o el llamado “power mexicano” se encuentra en México, por lo cual no hay necesidad de asumir riesgos al intentar cruzar la frontera norte.

