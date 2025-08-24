Van 30 amparos contra regulación energética ante autoabasto ilícito

A la fecha, van 30 amparos presentados en contra de la regulación energética que ha emprendido el Gobierno Federal desde el sexenio pasado, particularmente en contra de las sociedades de autoabastecimiento, lo que ha sido considerado una práctica ilícita en el país.

Se trata de juicios de amparo relacionados a los permisos de autoabastecimiento o cogeneraciones, de los cuales 18 son relativos al primer concepto y los 12 restantes, al segundo.

De ese total, 21 son respecto de centrales que genera energía en operación; seis han sido revocados o terminados y tres están en etapa de obras, de acuerdo con el Centro Nacional de Energía.

¿Qué es el autoabasto energético?

En la conferencia matutina del pasado 21 de agosto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se incorporó un concepto que permitió el autoabasto, es decir, que abrió paso a que empresas generaran la energía que consumen.

Sin embargo, se identificó un vacío regulatorio que permitió que se crearan las sociedades de autoabastecimiento en donde se formaron socios que se vendían entre sí la energía, lo que en realidad se convirtió en un mercado privado y que se detonó durante los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

“Eso está prohibido por ley, incluso en la reforma de Peña Nieto del 2013, eso estaba prohibido para el consumidor menor, solamente se permitió para los grandes consumidores: que el privado le vendiera a otro privado. Esa forma, el autoabasto, tenía otro problema: no pagaba la transmisión , supuestamente, para apoyar a las energías renovables; pero en realidad, incluso con energías renovables, deberían de haber pagado. Cuando llega el Presidente López Obrador, con el licenciado Bartlett quiere poner en orden a todos, y comienzan a ampararse muchos, que todavía muchos de ellos tienen amparos”, dijo la semana pasada la mandataria.

A la vez, el CNE dio a conocer que actualmente hay 18 solicitudes de empresas para migrar al nuevo esquema de la Ley del Sector Eléctrico.

