PAN urge a establecer agenda educativa, advierte rezago educativo

El diputado del PAN, Raúl Torres Guerrero, señaló que más de la mitad de la población económicamente activa carece de estudios de bachillerato y únicamente el 17 por ciento cuenta con formación universitaria, por lo que consideró urgente establecer una agenda educativa y empresarial incluyente.

Ante la situación de cientos de jóvenes que quedaron sin escuela por falta de recursos y que fueron rechazados de sus opciones académicas, el legislador panista urgió al Gobierno a implementar tandas de créditos y eliminar trámites burocráticos que limitan el acceso a la educación.

Torres criticó que la SEP no logró garantizar espacio para toda la población estudiantil, lo que calificó como un daño colateral que “entrega a la delincuencia en charola de plata a nuestras juventudes”.

Advirtió que mientras estos jóvenes permanezcan desocupados durante el ciclo escolar, existe el riesgo de que sean reclutados por grupos delictivos dedicados a la extorsión, el contrabando y los asaltos.

Torres criticó que la SEP no logró garantizar espacio para toda la población estudiantil ı Foto: Gobierno del estado de Yucatán.

El diputado también retomó declaraciones de la Coparmex, al lamentar que el rezago educativo siga siendo una deuda nacional y un obstáculo para alcanzar mejores condiciones de vida en la sociedad capitalina.

“Más opciones educativas es lo que reclamamos desde el PAN, no bloqueos institucionales que le cierren la puerta a los emprendedores y a los jóvenes que quieren impulsar un negocio”, expresó Torres.

Finalmente, subrayó que los jóvenes de hoy no temen convertirse en grandes empresarios ni alcanzar el éxito, pero demandan un acompañamiento institucional serio, que vaya más allá de palabras o promesas sin resultados.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT