Senador renuncia a militancia en el tricolor

El senador Néstor Camarillo anunció este lunes la renuncia a su militancia del PRI, tras cinco años al frente de la dirigencia estatal en Puebla, y adelantó que emprenderá una “nueva etapa política para evolucionar” bajo una “verdadera agenda ciudadana”, aunque evitó mencionar si se incorporará a alguna bancada del oficialismo o de la oposición.

En un videomensaje difundido a través de sus redes sociales, el legislador agradeció a mujeres, hombres y jóvenes que lo acompañaron en su trayectoria dentro del tricolor y reconoció su apoyo en momentos difíciles.

“Soy un demócrata, un hombre de Estado que cree y defiende las instituciones y que respeta los ciclos. El mío hoy se cumple al frente de este partido. Considero que en la vida debemos ser autocríticos, reconocer qué se está haciendo y qué se ha dejado de hacer.

El Dato: la dirigencia estatal del PRI en Puebla recaerá en la diputada Delfina Pozos Vergara, quien se desempeñaba como secretaria general del instituto político.

“Por ello, tomo la decisión de renunciar a mi militancia y abrazar una verdadera agenda ciudadana. Por estas razones, en una decisión personal, libre y congruente, he decidido evolucionar, seguir del lado de la gente. Pero sobre todo a lo que nunca voy a renunciar es a encabezar una oposición responsable e inteligente que necesita a Puebla y que necesita a México”, sostuvo.

Camarillo expuso que su determinación es “personal, libre y congruente”, y aclaró que no significa un cambio de causa, sino un paso hacia la consolidación de una oposición “responsable e inteligente” en Puebla y en el país.

“En una decisión personal, libre y congruente, he decidido evolucionar, seguir del lado de la gente. Pero sobre todo a lo que nunca voy a renunciar es a encabezar una oposición responsable e inteligente que necesita a Puebla y que necesita a México”, añadió.

“No cambio de causa, ni de objetivo, ni mucho menos de meta. Mi causa es y siempre será Puebla. Mi objetivo seguirá siendo servir a las y los poblanos. (…) Estoy listo para seguir adelante, con fortaleza y con mucha valentía”, puntualizó.

#Puebla 🇲🇽, tengo un mensaje importante que compartirles: Publicado por Néstor Camarillo en Lunes, 25 de agosto de 2025

El senador subrayó que su prioridad será colocar a los ciudadanos en el centro de las decisiones políticas y mantener su compromiso con la seguridad y el bienestar de las familias poblanas.

Con esta renuncia, el PRI se queda con 13 legisladores y pierde la vicepresidencia que tenía en la Mesa Directiva, porque el PVEM lo supera por un senador.

Anteriormente, abandonó las filas priistas Cynthia López Castro, quien se cambió a la bancada de Morena en la Cámara alta.

Al inicio de la legislatura, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, excluyó del grupo parlamentario de este partido, al sonorense Manlio Fabio Beltrones, a pesar de que llegó a la senaduría bajo las siglas del tricolor.

¿Con cuántos senadores se queda el PRI tras la renuncia de Néstor Camarillo?

Con esta renuncia, el PRI se queda con 13 senadores:

Alejandro Moreno Cárdenas Anabell Ávalos Zempoalteca Claudia Anaya Mota Ángel García Yáñez Cristina Ruiz Sandoval Mely Romero Celis Karla Toledo Zamora Manuel Añorve Baños Miguel Riquelme Solís Carolina Viggiano Austria Pablo Angulo Briceño Paloma Sánchez Ramos Rolando Zapata Bello

Con la salida de Néstor Camarillo, el PRI pierde la vicepresidencia que tenía en la Mesa Directiva, porque el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) lo supera por un senador.

Nueva correlación ı Foto: Imagen: La Razón de México

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr