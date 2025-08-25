Sheinbaum encabeza Reunión Ministerial de América Latina y el Caribe rumbo a COP30.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la Reunión Ministerial de América Latina y el Caribe para contribuir a la acción climática, rumbo a la 30ª Conferencia de las Partes (COP30). Dicho encuentro tendrá una duración de 2 días.

El evento de inauguración se llevó a cabo en Palacio Nacional, en donde acudieron la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el presidente designado de la COP30, André Corrêa do Lago, y los 18 representantes ministeriales de las carteras de Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Energía de América Latina y el Caribe.

“En Palacio Nacional, celebramos la Reunión Ministerial de América Latina y el Caribe para contribuir a la acción climática; compartimos puntos de vista para fortalecer el liderazgo regional hacia la COP30. Bienvenidos a México”, escribió la presidenta de México Claudia Sheinbaum en la red social X.

De acuerdo con el Gobierno de México, la Reunión Ministerial de América Latina y el Caribe representa una oportunidad para evaluar el progreso y plantear la ruta para acelerar la acción climática con una impronta latinoamericana y caribeña.

Además, se indicó que será un espacio de diálogo franco y fraterno en torno a la Agenda de Acción de la COP30, el proceso de actualización de las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDCs), y alternativas innovadoras para la movilización de financiamiento climático en un entorno global complejo.

