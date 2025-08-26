Fraude de ‘juice jacking’ llega a México: ¿Qué es y cómo cuidarte de que roben tus datos así?

Autoridades mexicanas advirtieron que en nuestro país también se han registrado casos de juice jacking.

Existen hoy en día muchos tipos de robo y fraude, y no han hecho más que aumentar desde la popularización de los teléfonos celulares. Desde llamadas telefónicas sospechosas hasta suplantación de identidad o extorsiones, las trampas para robarnos dinero o datos sensibles son cada vez más. A esta, se suma la del juice jacking, que, ahora, “llegó” a México.

Desde hace algunos meses, medios internacionales, especialmente en Estados Unidos, Inglaterra o España, habían informado sobre la existencia de este nuevo tipo de robo de información. Así, parecía muy lejano e, incluso, ajeno al contexto de México.

Sin embargo, autoridades mexicanas, específicamente de la capital, advirtieron que ya se han registrado denuncias por juice jacking en nuestro país, por lo que urgieron a tomar precauciones. Pero ¿qué es esta forma de robo y cómo funciona? ¿Cómo protegerte? Te respondemos.

¿Qué es el juice jacking?

El juice jacking no tiene nada que ver con jugo o con alguna bebida, pero sí con un objeto igual de común y cotidiano para todos: los teléfonos celulares y los puertos USB.

Como informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el juice jacking ocurre cuando un delincuente manipula una estación de carga USB en un lugar público para que, cuando conectes tu teléfono en búsqueda de recargar batería, pueda acceder a tu información y robarte tus datos.

Esta forma de robo es efectiva debido a la creciente popularidad de las estaciones de carga USB que se encuentran en aeropuertos, estaciones de transporte público, restaurantes, entre otros, por lo que la autoridad pidió tomar precauciones en estos contextos.

¿Cómo protegerse del juice jacking?

La respuesta a esta pregunta es, de entrada, muy sencilla: evita conectar tu celular a una estación de carga USB en un lugar público y, de preferencia, trata de siempre llevar suficiente batería.

Sin embargo, la SSC-CDMX emitió una serie de recomendaciones más específicas para evitar ser víctima de esta forma de robo, y las reproducimos a continuación:

Usa cargadores propios. Siempre lleva tu cargador original y conéctalo directamente a una toma de corriente, evita puertos USB públicos

Evita cables desconocidos. No utilices cables de carga encontrados en lugares públicos o que no provengan de fuentes confiables

Adquiere un bloqueador de datos USB. Utiliza dispositivos que permitan cargar el equipo sin permitir la transferencia de datos

Activa el modo de carga. Configura tu dispositivo para que solo permita la carga o bloquee la transferencia de datos al conectarse a un puerto USB desconocido

Mantén el software actualizado. Asegúrate de tener las últimas actualizaciones del sistema y de seguridad para prevenir vulnerabilidades

Usa baterías portátiles. Lleva un banco de energía personal para no depender de estaciones de carga públicas

No uses estaciones de carga sospechosas. Si un puerto USB parece modificado o inseguro, es mejor no utilizarlo

Protege tus datos. Habilita el cifrado en tu dispositivo móvil para proteger tu información en caso de ser comprometida

