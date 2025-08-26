¡Aprovecha las mejores ofertas!

‘Martimiércoles’ de Chedraui: Las mejores ofertas de este 26 y 27 de agosto

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

Mariel Caballero

Como cada semana Chedraui presenta las mejores ofertas del ’Martimiércoles que no te puedes perder este 26 y 27 de agosto. Esta semana podrás encontrar una amplia variedad de ofertas en verduras, frutas, carnes y más.

Los ’Martimiércoles’ se han vuelto ya una tradición en Chedraui donde se ofrecen una selección especial de productos de la más alta calidad con un precio bajo, volviéndose la mejor opción para llenar tu despensa.

Ofertas en frutas y verduras

  • Aguacate Hass: $22.50 el kilo
  • Jitomate Saladette: $12.50 el kilo
  • Papaya Maradol: $19.50 la pieza
  • Manzana roja mediana: $28.50 el kilo
  • Cereza natural: $60.00 el kilo
  • Jamaica: $160.00
  • Pera Bartlett: $34.50 el kilo
  • Kiwi: $69.50 el kilo
  • Acelgas: $8.50 el kilo
  • Cilantro rollo: $8.50 el kilo
  • Espinaca en rollo: $8.50

Ofertas en carnes y pescados

  • Molida de res: $124.00 el kilo
  • Milanesa de pollo: $198.00 el kilo
  • Pechuga sin hueso de pollo: $186.00 el kilo
  • Milanesa de cerdo: $137.00 el kilo
  • Filete Tilapia: $109.00 el kilo

¡Hoy toca llenar el carrito de color y mucho sabor! 🍅🥑 Es #MartiMiércoles en Chedraui y las frutas y verduras están ¡de...

Publicado por Chedraui en Martes, 26 de agosto de 2025

