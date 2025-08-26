‘Martimiércoles’ de Chedraui: Las mejores ofertas de este 26 y 27 de agosto

Como cada semana Chedraui presenta las mejores ofertas del ’ Martimiércoles ’ que no te puedes perder este 26 y 27 de agosto. Esta semana podrás encontrar una amplia variedad de ofertas en verduras, frutas, carnes y más.

Los ’Martimiércoles’ se han vuelto ya una tradición en Chedraui donde se ofrecen una selección especial de productos de la más alta calidad con un precio bajo, volviéndose la mejor opción para llenar tu despensa.

Ofertas en frutas y verduras

Aguacate Hass: $22.50 el kilo

Jitomate Saladette: $12.50 el kilo

Papaya Maradol: $19.50 la pieza

Manzana roja mediana: $28.50 el kilo

Cereza natural: $60.00 el kilo

Jamaica: $160.00

Pera Bartlett: $34.50 el kilo

Kiwi: $69.50 el kilo

Acelgas: $8.50 el kilo

Cilantro rollo: $8.50 el kilo

Espinaca en rollo: $8.50

Ofertas en carnes y pescados

Molida de res: $124.00 el kilo

Milanesa de pollo: $198.00 el kilo

Pechuga sin hueso de pollo: $186.00 el kilo

Milanesa de cerdo: $137.00 el kilo

Filete Tilapia: $109.00 el kilo

