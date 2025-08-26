Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa marchan por primera vez sin Vidulfo Rosales

Padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, este 26 de agosto.

Padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa protestaron este martes en la Ciudad de México, a un mes de que se cumplan 11 años de los hechos ocurridos en septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.

Isidoro, vocero de los familiares, aseguró que, a pesar de que hay una nueva administración federal, se encuentran lejos de tener respuestas sobre el paradero de los jóvenes.

Señaló que, mientras no haya evidencia científica seguirán buscando en vida a los estudiantes, como se ha hecho desde 2014.

Apenas la semana pasada, Vidulfo Rosales renunció como abogado de los familiares para formar parte del equipo de trabajo de Hugo Aguilar Ortiz, próximo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Madres y padres de los estudiantes desaparecidos consideraron la salida de Vidulfo Rosales un engaño a la causa.

Mario González, vocero, aseguró que el jurista “se vendió y los traicionó”, pues primero dijo tener una enfermedad y después se fue alejando del caso.

Como cada mes, este 26 de agosto el contingente salió pasadas las 16:00 horas del Ángel de la Independencia, y avanzó hasta el Hemiciclo a Juárez.

Además, en el antimonumento en memoria de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, instalado en Paseo de la Reforma, hicieron el pase de lista.

Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, uno de los normalistas desaparecidos, confirmó que Vidulfo Rosales irá a la SCJN, aunque dijo desconocer que cargo ocupará.

En entrevista con Al Mediodía con Solórzano , el programa de La Razón , detalló que Rosales se despidió desde el 16 de agosto , luego de separarse del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHM).

“¿Qué podemos hacer? Pues nada, quedamos en buenas manos y nuestra lucha va a continuar hasta encontrarlos a nuestros hijos. Él siempre nos decía ‘hasta encontrarlos’, y ahora no está cumpliendo la palabra, se va“, dijo Cristina Bautista.

El 29 de julio, tras la quinta reunión de familiares de los normalistas con la Presidenta Claudia Sheinbaum, Vidulfo Rosales advirtió un retroceso hacia la llamada “verdad histórica”.

Tal recuento de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa fue planteada en enero de 2015 por el entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, quien sostenía que los estudiantes fueron atacados, asesinados y sus cuerpos incinerados entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 en un basurero de Cocula, y que sus restos fueron arrojados al río San Juan por orden del grupo criminal Guerreros Unidos.

