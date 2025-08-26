TEPJF valida elección del Tribunal de Disciplina Judicial; rechaza influencia de acordeones

La Sala Superior del TEPJF avaló la elección de los seis integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial.

Al considerar que no existe una sola prueba contundente de que los acordeones influyeron en la votación del 1 de junio, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró la validez de la elección de los seis integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).

En la sesión de este martes, el bloque de magistrados integrado por Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes impuso su mayoría para desechar las pruebas presentadas contra las guías de apoyo que aparecieron durante la elección judicial, al carecer de valor y determinancia para anular el proceso.

La presidenta del TEPJF, Mónica Soto, afirmó que no hubo elementos para anular la elección. ı Foto: Cuartoscuro

Las 87 impresiones de acordeones, 225 guías digitales, tres videos, 47 publicaciones en Facebook, 16 en la red social X y 34 noticias periodísticas no fueron suficientes para determinar la nulidad de la elección de los miembros del TDJ.

El material probatorio carece de plenitud porque no genera convicción sobre la veracidad de los hechos. La actora parte de la premisa incorrecta de que todo acordeón encontrado fue usado, leído y obedecido. Sin embargo, no se prueba que ello haya ocurrido Felipe de la Mata, magistrado



Asimismo, rechazó que haya evidencias de que Morena influyó en la integración del nuevo Tribunal de Disciplina o que sus funcionarios hubieran financiado los acordeones para imponer candidaturas, pues las pruebas pudieron haber sido manipuladas.

No se acredita la participación de funcionarios, servidores de la nación o de Morena. Ninguna prueba demuestra responsables de la supuesta estrategia ilegal Felipe de la Mata, magistrado



La magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto, sostuvo que “el material probatorio sigue siendo mera sospecha, y no demuestra que fueron distribuidos (…) Con eso no se puede anular una elección porque no hay una sola prueba”.

Insistió en que no existen elementos de que los 47 acordeones hayan sido utilizados o influyeran en la votación.

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón durante la sesión. ı Foto: Cuartoscuro

¿Cómo podemos asegurar que esos acordeones pudieron influir o se distribuyeron a ciudadanos? No hay una sola prueba Mónica Soto, magistrada



Por su parte, el magistrado Felipe Fuentes coincidió en que “no se establece cómo se obtuvieron esos acordeones ni se alcanza el grado de gravedad que exige la doctrina para anular una elección”, señalando además que son fácilmente manipulables.

En contraste, el magistrado Reyes Rodríguez votó en contra del proyecto, al considerar que “realiza una valoración segmentada de las pruebas y hace afirmaciones dogmáticas sobre lo que pudieran generar los acordeones”.

