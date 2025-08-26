Vicepresidente de Brasil inicia visita de trabajo en México; se reunirá con Sheinbaum

Geraldo Alckmin, vicepresidente de la República Federativa del Brasil, realizará a partir de este martes una visita de trabajo a México para ampliar y profundizar la cooperación bilateral, y prevé reunirse el próximo jueves 28 de agosto con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Lo anterior en seguimiento a las conversaciones sostenidas entre Sheinbaum Pardo y su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en abril pasado, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La Presidenta Claudia Sheinbaum con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en abril. ı Foto: Gobierno de Brasil

El también ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de la República brasileña será recibido la noche de este 26 de agosto por el canciller Juan Ramón de la Fuente en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Empresas brasileñas se reunirán con sus contrapartes mexicanas

Durante dos días, y acompañado de una comitiva integrada por ministros de Estado, altas autoridades, directivos de centros de investigación y de empresas brasileñas en sectores estratégicos, el vicepresidente desarrollará una amplia agenda de trabajo con secretarios, cámaras industriales y comerciales, y representantes de empresas mexicanas.

El vicepresidente brasileño participará el miércoles 27 en el Encuentro Empresarial México-Brasil, organizado por ambos gobiernos con apoyo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología y la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversión.

Alckmin también se reunirá con los secretarios de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, y de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón.

México y Brasil abordarán iniciativas binacionales

Un día después, el 28 de agosto, Geraldo Alckmin se reunirá con el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz; luego, la Presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada por miembros de su gabinete, recibirá al vicepresidente y a su comitiva en Palacio Nacional.

Según el gobierno de Brasil, en la reunión abordarán temas de interés binacional, como las negociaciones comerciales, la seguridad alimentaria y la transición energética.

Lula da Silva y el vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, a la derecha. ı Foto: Facebook, @geraldoalckmin

Vicepresidente de Brasil se reunirá también con Clara Brugada

Geraldo Alckmin y la delegación brasileña también se reunirán con la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, quien le entregará al vicepresidente las Llaves de la Ciudad de México en la sede del Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

Con esta visita México y Brasil refrendan sus compromisos de fortalecer vínculos en diversos temas de la agenda bilateral.

El lunes, Sheinbaum descartó una próxima visita de Lula da Silva, al reiterar que, “por lo pronto”, el encuentro con altos funcionarios y empresarios brasileños será “para el fortalecimiento” y la “complementariedad” de las economías de México y Brásil.

