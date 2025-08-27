Gertz Manero llama a ‘ganar las calles’ frente al crimen organizado

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, hizo un llamado a las autoridades de seguridad y justicia del país a “ganar las calles” y devolver los espacios públicos a la ciudadanía, al advertir que es ahí, en la vida cotidiana, donde se libra la primera batalla contra el crimen organizado.

Durante la XXXI Asamblea Plenaria de la Conferencia nacional de Secretarías de Seguridad Pública con la presencia de los titulares de secretarías de seguridad de los 32 estados, el fiscal general sostuvo que los esfuerzos del gobierno federal y de las Fuerzas Armadas han sido significativos, pero subrayó que estos se pueden perder si no se refuerza la seguridad en los ámbitos más inmediatos de la población.

“Este combate y este esfuerzo por sacar adelante la paz, la tranquilidad y la seguridad en el país se gana o se pierde desde las primeras instancias. Se pierde o se gana en las calles, en los transportes, en los centros comunitarios, en la vida cotidiana de todos y todas las mexicanas”, afirmó.

Alejandro Gertz Manero planteó que el compromiso de las instituciones no debe limitarse a la persecución de grandes delitos, sino también a contener los ilícitos de menor escala que, de no ser atendidos, se convierten en fenómenos que “ponen en jaque a toda la sociedad”.

“Si lográramos sacar en esta reunión un acuerdo en el sentido de decir: vamos a ganar las calles, vamos a ganar cada una de las poblaciones, vamos a devolverle a nuestros estudiantes, a nuestras madres, a nuestros trabajadores, la certeza de que viven en un ámbito de seguridad, estaríamos dando un mensaje muy importante a la ciudadanía”, señaló Alejandro Gertz Manero.

Alejandro Gertz Manero recordó que por décadas se ha buscado “a quién echarle la culpa” en materia de seguridad, pero instó a cambiar esa dinámica y asumir la responsabilidad que corresponde a cada nivel de autoridad, desde la prevención hasta la procuración e impartición de justicia.

En este sentido, pidió que las corporaciones locales de seguridad asuman el compromiso de reducir de manera “seria y a fondo” las infracciones y delitos elementales, al considerar que de ahí parte la confianza ciudadana.

“Si no tenemos la certeza de que cada uno de nuestros jóvenes, de nuestros trabajadores, de nuestras madres, de nuestros ancianos sienten que por fin tienen la seguridad que merecen, no vamos a salir adelante en la forma y en el tiempo que lo necesitamos. La población nos está pidiendo resultados inmediatos”, advirtió.

Alejandro Gertz Manero concluyó su intervención al reiterar que las instituciones federales, incluidas las Fuerzas Armadas, están en disposición de respaldar a las autoridades locales, pero insistió en que el verdadero cambio sólo será posible si se logra recuperar la vida comunitaria en cada calle y población.

