México a la vanguardia: Construirá 2 centrales termosolares

A fin de garantizar un suministro eléctrico estable y acelerar el plan de transición energética del país, el Gobierno federal anunció el plan para contar con la primera planta termosolar con dos centrales en Baja California Sur, que estará operando para finales del sexenio y para la que se contempla una inversión de 800 millones de dólares, con lo que se beneficiará a entre 100 mil y 200 mil hogares.

La Presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que con esto se incursionará en una tecnología como “pocas en el mundo” y que pondrá a México a la vanguardia.

El Dato: La tecnología termosolar de concentración de torre central utiliza espejos móviles que reflejan y concentran la radiación solar en un receptor ubicado en la cima de una torre.

Precisó que el plan para este 2025 es tener todo listo en cuanto a la disponibilidad de los terrenos en la entidad, al caracterizarse por contar con amplias zonas desérticas, no pobladas, pero que finalmente son de “propiedad social”, por lo que habrá un acercamiento con los propietarios de las mismas.

“En la idea que tenemos de ir impulsando cada vez más las energías renovables en nuestro país, se tomó la decisión de que en Baja California Sur haya una planta termosolar, que son plantas de generación eléctrica que ya tienen algún tiempo, pero son pocas en el mundo, y nos van a platicar por qué fue la decisión y es algo, pues, muy importante para el país, porque nos ponemos a la vanguardia también de las energías renovables”, declaró en su conferencia.

11 horas de operación continua se espera que tenga cada torre

La titular de la Secretaría de Energía (Sener), Luz Elena González, señaló que la construcción de esta planta forma parte del Plan de Fortalecimiento de Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030, para también está orientada a acelerar la transición energética y el fomento de tecnologías innovadoras en el sector eléctrico. Además, el proyecto también busca responder al incremento de la demanda energética en la entidad.

“Este proyecto marca un precedente único al ser el primero en su tipo en México y acelerar el cumplimiento de nuestras metas de transición energética que, por ley, establecimos que sería al menos 35 por ciento en 2030 de generación eléctrica con energía limpia, con energía renovable. Estas dos plantas tendrán una inversión de alrededor de 800 millones de dólares”, dijo.

Jorge Marcial Islas Samperio, subsecretario de Planeación y Transición Energética de la Sener, subrayó que con esto se producirá electricidad sin intermitencias y enfatizó que lo que hace particular a esta planta es que, a diferencia de las centrales fotovoltaicas que ya hay en México, éstas permitirán almacenar energía térmica para continuar con la producción durante la noche, lo que sustituirá las otras fuentes fósiles.

“Vamos a poder descarbonizar el sector eléctrico al sustituir combustibles fósiles como el combustóleo el diésel y el gas. También vamos a poder aprovechar el vasto recurso de energía solar que hay en el país, especialmente en el norte del país, donde el recurso solar es muy intenso y nos permite entonces incorporar tecnologías como las que estamos tratando”, dijo.

La directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor, destacó que esta tecnología es la mejor para el aprovechamiento de la energía solar para producción de electricidad, además de que ayudará a atender la demanda que requiere Baja California Sur para los sectores turísticos y el crecimiento urbano e industrial y también le da mayor confiabilidad al sistema.

Finalmente, puntualizó que, en su primera etapa, las dos centrales termosolares producirán 100 megawatts (MW) a través de 11 horas de operación continua y su construcción tardará entre 36 y 48 meses.