Con más de 540 mdd y 15 inversiones, arranca desarrollo de Polo de Bienestar en Tlaxcala

El próximo 28 de febrero se dará el banderazo de inicio al Polo del Bienestar en el que ya se trabaja para el Estado de Tlaxcala, para lo cual se estima una inversión de al menos 540 millones de dólares.

El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, detalló durante la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum que dicho proyecto se asentará en 53 hectáreas de la entidad y a la fecha ya tiene 15 inversiones comprometidas.

Apuntó que se trata principalmente de inversiones por parte de empresas mexicanas, pero también provenientes de Alemania y Estados Unidos, con las que se espera generar alrededor de seis mil empleos directos e indirectos.

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, precisó que desde el 28 de julio se realiza la construcción que dará lugar a la llegada de todas las inversiones contempladas.

“Tlaxcala es el primer estado del país en iniciar la construcción del Polo de Desarrollo para el Bienestar en Huamantla”, sostuvo

Además, refirió que:

Ya se cuenta con 6 cartas de intención en etapa de compraventa de terrenos, lo que representa una inversión superior a los 540 millones de dólares y la creación de 5 mil nuevos empleos.

Las empresas que ya han comprometido su inversión en el Polo de Desarrollo de Huamantla son de Alemania, Estados Unidos y México.

En el Polo de Desarrollo para el Bienestar se construirá un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI).

