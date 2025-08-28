Gobernadores de Morena exigen firmeza contra ‘Alito’ Moreno tras agresión a Fernández Noroña.

Los 23 gobernadores de Morena condenaron la agresión física y verbal cometida por el líder priista, Alejandro Moreno, en contra del senador Gerardo Fernández Noroña; exigieron a las autoridades actuar con firmeza y que ese hecho no quede impune porque la violencia no es el camino correcto para construir acuerdos.

En un pronunciamiento suscrito por los mandatarios, señalaron que lo ocurrido el miércoles al concluir la sesión de la Comisión Permanente en Xicoténcatl, “nos muestra el verdadero rostro del PRIAN, quienes a falta de argumentos y autoridad moral, recurren a la violencia física como herramienta política”.

Los morenistas hicieron un llamado a dejar atrás conductas que dividen, confrontan y dañan la vida democrática de nuestro país.

“En México, la democracia ha sido un esfuerzo colectivo, llevado a cabo por múltiples actores siempre de manera pacífica. Las actitudes violentas vulneran el respeto institucional y obstaculizan el diálogo que, en democracia, debe siempre prevalecer. La violencia nunca será el camino correcto para la construcción de acuerdos y voluntades”, subrayaron.

El documento fue avalado por las gobernadoras de Baja California, de la Ciudad de México, Colima, Campeche, Estado de México, Morelos, Quintana Roo, Guerrero, Tlaxcala y Veracruz. También por los mandatarios de Hidalgo, Oaxaca, Sonora, Baja California Sur, Michoacán, Puebla, Tabasco, Tamaulipas, Chiapas, Nayarit, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas.

Reprobamos firmemente la agresión física y verbal cometida por Alejandro Moreno Cárdenas en contra del Senador Gerardo Fernández Noroña, así como las agresiones dirigidas a otras compañeras y compañeros del Senado. pic.twitter.com/eoGOpEBoMV — JAVIER MAY (@TabascoJavier) August 28, 2025

Alito Moreno y Fernández Noroña presentan denuncias

Ambos legisladores, ya afirmaron que han presentado las denuncias correspondientes después del encontronazo ocurrido el 27 de agosto del 2025 al cierre de la Comisión Permanente.

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno presentó esta tarde una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del presidente saliente del Senado.

En tanto, el senador Fernández Noroña realizó lo propio desde la vieja casona de Xicoténcatl, a donde personal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de la República acudió a tomar la declaración del morenista.

Fernández Noroña responsabilizó a las siguientes personas de agredirlo físicamente y de manera “planeada”:

Dirigente nacional del PRI y senador, Alejandro “Alito” Moreno

Senador Pablo Angulo

Diputados Erubiel Alonso y Carlos Gutiérrez Mancilla

Fernández Noroña y ‘Alito’ Moreno protagonizan pelea al cierre de la Permanente. ı Foto: Especial.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR