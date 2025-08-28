Gobierno publica decreto que regula importación de calzado que evade impuestos

A raíz del “daño muy grande” que ha enfrentado la industria nacional del calzado por la llegada de calzado proveniente del extranjero que ingresa mediante mecanismos que le permiten evadir el pago total de impuestos, esta mañana se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que cierra el ‘régimen temporal’ de las importaciones.

El titular de la Secretaría de Economía (SE), Marcelo Ebrard, expuso durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum que varias empresas han ingresado su mercancía al país bajo el concepto de importación temporal, a pesar de tratarse de productos ya terminados y que, en lugar de volver a exportarse, se quedan en México para ser vendidos aquí.

“Es un régimen que permite la importación, como su nombre lo dice, por un tiempo determinado para integrar ese calzado a algunos otros productos que se exportan. Entonces, estaba permitido que se trajera calzado terminado para importaciones temporales”, comentó Marcelo Ebrard.

Subrayó que este esquema permitía el contrabando de calzado que terminó por afectar a la industria nacional, que se vio reducida en los últimos años, pero que ahora quedará protegida con la nueva regulación.

“Va a permitir pues incrementar la producción, evitar el contrabando, mejorar la competitividad de la industria y cuando haya partes que importar, pues sí se podrán importar, pero no el calzado terminado. Entonces, nos pidió la presidenta que se hiciera esto porque sí estaba haciendo un daño muy grande a la industria del calzado”, dijo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que se permitirá que continúen las importaciones de calzado extranjero, pero siempre y cuando paguen los impuestos correspondientes al producto y su objetivo de venta dentro del país.

