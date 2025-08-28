Gobierno y Morena llaman a la calma tras choque entre Alejandro Moreno y Noroña

Alejandro Moreno y Gerardo Fernández Noroña tuvieron un pleito a empujones al cierre de la sesión de la Permanente.

La confrontación entre el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, ocurrida en la Comisión Permanente, sigue generando reacciones tanto en el ámbito Legislativo como en el Ejecutivo.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, subrayó que lo más importante ahora es “serenar los ánimos” para evitar que este tipo de hechos se repitan: “Lo que sí se necesita es que se serenen los ánimos y que no vuelvan a ocurrir situaciones como la de ayer. (…) Y ahorita lo que tiene que hacer es serenarse los ánimos”, declaró la funcionaria federal.

Reconoció a su llegada a la plenaria de Morena que la conducta exhibida por los legisladores en la sesión es rechazada por todos los sectores, incluidos los del propio oficialismo; y respecto a la relación con las bancadas opositoras, la encargada de la política interna aseguró que se mantiene un diálogo institucional tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.

“Es normal, como con cualquier grupo parlamentario. Nosotros no hemos tenido mayor tema. Entonces pensamos que vamos a salir adelante”, explicó.

Finalmente, reiteró que el Gobierno federal privilegia la paz y la tranquilidad: “Es inaceptable la violencia en cualquier término. Somos un gobierno que está por la paz y también por la tranquilidad de este país. Esos ejemplos como el que vimos ayer, pues no son lo que quiere la sociedad mexicana”, puntualizó.

Mientras tanto, Ignacio Mier Velazco, vicecoordinador de Morena en el Senado, aseguró que las acusaciones en contra de “Alito”, no tienen la naturaleza suficiente para derivar en un procedimiento de desafuero inmediato.

El legislador morenista aclaró que la determinación no corresponde al Senado ni a un grupo parlamentario, sino a lo que resuelva la Fiscalía General de la República (FGR) con base en las investigaciones y dictámenes periciales. “Yo creo que no alcanza por su naturaleza. Habría que ver lo que determine el médico legista y la fiscalía; no es lo que determina un legislador”, precisó.

Mier recordó que Moreno Cárdenas ya enfrenta un procedimiento por presuntos actos de corrupción y desvío de recursos cuando fue gobernador de Campeche, y subrayó que ese caso es políticamente más grave que los hechos ocurridos en la Comisión Permanente, donde el priista protagonizó un zafarrancho con el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

“Lo que sucedió ayer es lamentable, es un retroceso en la política, pero en términos políticos es más grave lo que pasó en Campeche”, sostuvo.

Sobre este tema, la titular de Gobernación respondió: “Ustedes vieron las imágenes. ¿Qué le puedes agregar a lo que ya vieron? ¿Quién llevó a la persona arriba a enfrentar al presidente de la Permanente? Bueno, están muy claras las cosas”.

Respecto a las acusaciones de Moreno, quien señaló que desde Palacio Nacional se estaría orquestando su desafuero, Mier rechazó cualquier consigna desde el gobierno federal.

“Eso él tiene que analizarlo con su conciencia y que le pregunten al pueblo de Campeche. Ya lo conocen, lo llevó al PRI al quinto lugar y lo tiene en vías de extinción”, apuntó.

Finalmente, el senador explicó que un eventual desafuero debe seguir un procedimiento formal en la Cámara de Diputados, previa solicitud del Ministerio Público.

“Si los desafueros tuvieran un orden, tendría que verse primero el de corrupción en Campeche. En este otro tema, la fiscalía tendrá que determinar si hay elementos para enviar la solicitud”, concluyó.

