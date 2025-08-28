Laura Itzel Castillo opta por institucionalidad de cara a la presidencia del Senado

Laura Itzel Castillo, quien fue elegida por la bancada de Morena, para encabezar la Mesa Directiva del Senado de la República en el próximo periodo ordinario de sesiones, aseguró que su gestión estará orientada a consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación y a fortalecer el Estado Constitucional de Bienestar impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Castillo Juárez subrayó que, al frente del Senado, actuará con institucionalidad, pero sin renunciar a sus principios de izquierda. “Seré institucional y no claudicaré a mis principios, mantendré en alto y con orgullo mi afiliación y mi origen de izquierda para trabajar por el bien del pueblo de México”, señaló.

“Seguiremos avanzando en la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación y el Estado Constitucional de Bienestar. Continuaremos por este camino, voy a poner todo mi empeño para el trabajo legislativo”, afirmó en redes sociales.

En un mensaje de agradecimiento, Castillo reconoció la confianza de sus compañeras y compañeros legisladores, quienes la respaldaron para asumir la conducción de los trabajos en la Cámara Alta.

“Agradezco la confianza y el apoyo de mis compañeras y compañeros de bancada, por haberme elegido para presidir la Mesa Directiva de este Honorable Senado de la República”, expresó.

Con su elección, la bancada de Morena apuesta por una figura cercana al movimiento lopezobradorista, con trayectoria política y experiencia legislativa, para conducir los debates y acuerdos que marcarán el arranque del segundo año de la LXVI Legislatura.

