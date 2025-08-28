Sheinbaum: Con reunión entre México y Brasil se fortalece cooperación

Las reuniones sostenidas entre autoridades y empresarios de México y de Brasil se fortaleció la relación entre ambas naciones para el desarrollo en distintos sectores, como el económico, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Esta tarde, Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a una comitiva encabezada por el vicepresidente y ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil, Geraldo Alckmin.

Tras el encuentro, publicó una fotografía junto a ambos equipos y destacó que con los encuentros sostenidos se fortaleció la cooperación en cuanto a ciencia, economía y ambiente.

“Recibimos en Palacio Nacional a la delegación de Brasil encabezada por el vicepresidente @geraldoalckmin. En estos dos días, se celebraron reuniones muy productivas entre autoridades y empresarios mexicanos y brasileños para fortalecer la cooperación en desarrollo científico, económico y ambiental; también compartieron experiencias de impulso a la industrialización”, escribió Claudia Sheinbaum.

Asimismo, envió una felicitación al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva por haber “logrado, una vez más, cero hambre”.

A la mandataria la acompañaron los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente; el de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard; de Salud, David Kershenobich; de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar Amador; de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena; de Energía (Sener), Luz Elena González; de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué Sacristán; de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Rosaura Ruiz; de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, y el Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel.

Recibimos en Palacio Nacional a la delegación de Brasil encabezada por el vicepresidente @geraldoalckmin. En estos dos días, se celebraron reuniones muy productivas entre autoridades y empresarios mexicanos y brasileños para fortalecer la cooperación en desarrollo científico,… pic.twitter.com/7ohbC44aZu — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 28, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR