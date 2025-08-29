Daniel Crenshaw reconoce a la Armada de México por operativos contra el crimen organizado.

A través de redes sociales, exmarino y miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Daniel Reed Crenshaw, reconoció a la Armada de México por operativos contra el crimen organizado, realizados en altamar.

“Otro ejemplo impresionante de cómo se abate la actividad de los cárteles. ¡Felicitaciones a la Armada de México!”, destacó.

Además, Daniel Reed Crenshaw destacó que en la actualidad México y Estados Unidos viven un momento de cooperación nunca antes visto.

“La cooperación con Estados Unidos no ha sido tan sólida en años, lo cual es un testimonio tanto del presidente Trump como de la presidenta Sheinbaum. Necesitamos más de esto”, escribió en su cuenta oficial de X.

Another awesome example of crushing cartel activity. Hats off to the Mexican Navy. And the cooperation with the US hasn’t been this strong in years, which is a testament to both President Trump and President Sheinbaum. We need more of this. https://t.co/MMYL7HgV6U — Dan Crenshaw (@DanCrenshawTX) August 29, 2025

En su publicación, compartió la publicación del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó el decomiso de 900 kilogramos de cocaína.

Además, destacó que ya suman 46 toneladas de drogas aseguradas en alta mar durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Con este decomiso suman más de 46 toneladas de cocaína aseguradas en alta mar en la presente administración”, señaló.

JVR