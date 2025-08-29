Detienen a Gabriel ‘N’ en Ometepec, Guerrero; era buscado en EU por feminicidio, robo y fraude

Autoridades de seguridad informaron que se detuvo en Ometepec, Guerrero, a Gabriel N, quien se encontraba en la lista de los más buscados por la agencia US Marshal del Gobierno de Estados Unidos a causa de múltiples delitos, como feminicidio, robo y fraude, por lo cual será extraditado a este país.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, fue quien informó sobre la detención de Gabriel N a través de sus redes sociales. Destacó que la captura fue resultado de un operativo en Guerrero encabezado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República.

En un operativo realizado en Guerrero por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la @FGRMexico, fue detenido Gabriel "N", quien cuenta con una orden de extradición y es uno de los más buscados por autoridades de Estados Unidos

Destacó que el detenido era buscado por autoridades estadounidenses por delitos de “feminicidio, robo y disponer de forma indebida de recursos y valores de los clientes de las instituciones de crédito”.

Por otra parte, a través de un comunicado, la SSPC detalló que la detención ocurrió en la colonia Barrio de San José, en el municipio de Ometepec, Guerrero, donde, tras labores de inteligencia, se encontró que era la zona de movilidad del presunto criminal.

“Al realizar recorridos de seguridad, ubicaron a una persona que coincidía con sus características, le marcaron el alto, corroboraron su identidad y lo detuvieron”, se lee en el comunicado.

“Fue así que a Gabriel ‘N’ le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal”, abunda el documento.

Kristi Noem, titular del Depto. de Seguridad Nacional de EU. ı Foto: Departamento de Seguridad Nacional de EU

Antes de la detención con fines de extradición, autoridades de Estados Unidos, incluso el mismo Departamento de Seguridad Nacional encabezado por Kristi Noem, habían anunciado que se había emprendido una búsqueda intensiva por Gabriel N, identificado en su país por la comisión de diversos delitos.

Según medios de Estados Unidos, Gabriel N es acusado de asesinato en primer grado de una mujer de nombre Emma Schaefer, además de agresión doméstica.

En febrero de 2018, según los mismos medios, secuestró a su exnovia, Katie O’Brien, a punta de pistola y la obligó a subir a su auto después de que ella terminara con él. Días antes de este secuestro, la acosó, la siguió y le puso un cuchillo en la garganta.

Fue acusado de violar una orden de restricción, secuestro agravado y restricción ilegal, y se declaró culpable de secuestro. Además, destacan que Gabriel N contaba con un largo historial de violencia en citas.

