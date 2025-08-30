Detectan fallas en la solicitud de oncológicos

La Presidenta Claudia Sheinbaum, ayer, en conferencia de prensa donde presentó la distribución de medicamentos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum reveló que la Secretaría de Salud (SSalud) detectó irregularidades en la solicitud de oncológicos y otros medicamentos, por lo que ya trabajan en protocolos de atención para proveer los correctos o sustitutos.

“En el caso de los oncológicos ya fueron distribuidos desde hace algunos días”, dijo la mandataria federal, quien enfatizó que, respecto a la detección de la venta de medicamentos con irregularidades, la Secretaría de Marina (Semar) trabaja con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para investigar el asunto.

El Tip: Familiares de pacientes oncológicos del Hospital General del Sur en Puebla, protestan, este 29 de agosto, por la falta de medicamentos y fallas de equipos.

Abundó que: “nos pasó, le pasó a Alejandro (Svarch), que en un hospital de especialidades había hecho una primera revisión y encontramos, por ejemplo, que en un centro de especialidades estaban pidiendo tres mil claves de medicamentos y Alejandro dijo, ¿cómo tres mil claves? si el Instituto Nacional de Nutrición pide 800, por qué éste pide tres mil”.

TE RECOMENDAMOS: Alertan aumento de casos Exigen 50 ONG verdad y justicia para las víctimas

La mandataria dijo que actualmente 56 centros oncológicos tienen su distribución directa, lo que es un perfil, “muy alto de los medicamentos oncológicos”, y que varios de ellos reciben directamente los medicamentos, sin pasar por almacenes.

Aseguró que se ha avanzado muchísimo y que el martes estará el Gabinete de Salud en conferencia para dar los detalles.

56 centros oncológicos tienen distribución directa de medicamentos

La Presidenta destacó que, gracias a la intervención de Raquel Buenrostro titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, se evitó caer en actos de corrupciónen la Compra Consolidada de Medicamentos 2025–2026, que les permitió un ahorro de 15 mil millones de pesos.

Explicó que, gracias a la denuncia oportuna presentada por la Secretaría Anticorrupción, se logró detener temporalmente la compra y consolidarla nuevamente sin actos corruptos. Esto permitió mantener la integridad del proceso y maximizar el ahorro de la administración pública.

La Presidenta destacó que este esfuerzo reforzó el compromiso del Gobierno con la transparencia y el manejo responsable de los recursos destinados a la salud.